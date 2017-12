Confunde ‘fantasma’ al Gabinete

El secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Juan Ignacio Martín Solís, desmintió al coordinador de Comunicación Social, Enrique Avilés Pérez, respecto a que la empresa F.B.M., contratada como intermediaria de publicidad con los diarios OEM, está en el Padrón de Proveedores del Estado.

“Sí estuvo inscrita la empresa en dos años y ya no se volvió a inscribir. En los años que haya estado inscrita es porque para licitar otro tipo de servicios o contratos sí se requiere que esté en el padrón, pero en específico para obtener contratos en tema de medios o comunicación social no necesita estar”, puntualizó en entrevista el titular de Finanzas, Administración e Inversión del Estado del Estado.

Luego de la publicación del reportaje del portal Zona Franca en el que se señala que la empresa contratada como intermediaria de espacios publicitarios estaba boletinada por el SAT por la sospecha de operaciones irregulares, el titular de Comunicación Social, Enrique Avilés, declaró Carmen Aristegui así: “Nosotros contratamos sólo a las empresas que están dadas de alta en este gran padrón”.

Pero el titular de Finanzas precisó que ya no está inscrita, aunque de acuerdo a la Ley de Contrataciones Públicas para el rubro de gastos en Comunicación Social no es requisito que lo esté. La Coordinación de Comunicación Social pagó 4.6 millones de pesos a F.B.M Comercializadora, enlistada como sospechosa de operaciones inexistentes por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Tiene sello digital

Nacho Martín Solís señaló que la empresa F.B.M mantiene su sello digital y puede seguir operando.

“El SAT publica una serie de empresas que presumen tienen algún problema, pero admite prueba en contrario, que el SAT lo diga no es definitivo, cuando es definitivo es 'te publico y te quito el sello digital', o sea ya no puedes facturar, en el caso de esta empresa no le han retirado el sello, debe de tener algún proceso para demostrar al SAT que los servicios que presta están conforme a la Ley”, anotó.