Desiste Márquez de sus deseos presidenciales

El gobernador Miguel Márquez aseguró que se queda a cerrar hasta el último día del sexenio: “Yo cierro la gubernatura”, dijo tajante, en un desayuno de fin de año con medios de comunicación; de este modo rechazó estar considerando una posición en la lista nacional del PAN al Senado.

“Yo no abro más expectativas. Es concentrarme en cerrar bien Guanajuato. Y después, con toda honestidad, sin pose política, voy a dedicar espacio a mi familia un tiempo. Hago un alto en el camino, no sé lo que me depare mañana, pero, concluyendo, dedico tiempo a mi familia, eso sí”, declaró.