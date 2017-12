'En minutitos' aprueban diputados el presupuesto

Sin análisis de fondo, diputados locales avalaron en lo general el Paquete Fiscal del Estado para 2018, legisladores del PRI y del Partido Verde (PVEM) decidieron llevar sus reservas para discutir en sesión de Pleno del Congreso. En tanto, diputados del PAN no presentaron reservas a la Ley de Ingresos, pero sí a la Ley de Egresos para 2018.

Las comisiones unidas de Hacienda y Fiscalización y Gobernación y Puntos Constitucionales duraron sólo unos minutos, pues sus integrantes aprobaron en lo general las propuestas de Ley de Ingresos y de Egresos del Estado. El grupo del PAN aparentemente avaló la propuesta tal cual la envió el Ejecutivo.

En contraparte, el PRI y el Verde dieron su aval a ambas legislaciones en lo general pero no en lo particular, pero no presentaron reservas, solicitaron llevarlas a discusión en sesión de Pleno.

El diputado priísta, Jorge de la Cruz Nieto, acusó falta de información por parte del Poder Ejecutivo, aunque aceptó que integrantes del grupo parlamentario del PRI se reunieron hace unos días con el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Ignacio Martín Solís, para despejar dudas.

“Falta información que nos proporcione el Ejecutivo, era lo que mencionábamos desde la comisión en la que se aprobó la metodología; nosotros dijimos que no era tiempo suficiente para que el Ejecutivo pudiera dar las respuestas pertinente, inclusive nosotros planteamos que era mucho más sencillo que comparecieran los titulares de cada una de las dependencias a justificar el presupuesto, nos quedamos con muchísimas dudas al respecto, e inclusive con la Ley de Ingresos, y pues bueno, una vez que nos llegue la información, estaremos analizándola para ver si las reservas traemos presentadas son pertinentes o no”, dijo.

No les dan tiempo

Por su parte la coordinadora de los diputados del Verde, Beatriz Manrique Guevara, señaló que la información sobre la dudas del grupo fue respondida el martes por la mañana, y dijo que éste no es tiempo suficiente para analizar la información.

“Mi argumento es el mismo que planteé la semana pasada aquí en el Congreso, nosotros estamos haciendo y siempre hemos hecho un esfuerzo por hacer un esfuerzo (sic) profesional y profundo de Ley de Ingresos, de presupuesto de Egresos, pero nuestro grupo de asesores es más reducido que el grupo de asesores que tiene por ejemplo el Partido Acción Nacional nosotros no hemos terminado de analizar y revisar las respuestas el día de ayer”, indicó.

La legisladora sólo adelantó que una de las inquietudes del grupo es la relacionada con los recursos asignados a contralorías internas para que cumplan con sus nuevas atribuciones dentro del Sistema Estatal Anticorrupción.