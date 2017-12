‘Que auditen’ contratos con F.B.M.: Márquez

Publicidad



Comunicación Social pagó 4.6 millones de pesos a F.B.M Comercializadora, enlistada como sospechosa por el SAT y por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

, dijo el gobernador Miguel Márquez sobre los contratos del Estado con la empresa F.M.B boletinada por el SAT por sospechas de operaciones irregulares.El secretario de Finanzas, Administración e Inversión del Estado, Ignacio Martín Solís, argumentó que el SAT no le ha retirado el sello fiscal a esa empresa por lo que el Estado no está impedido de contratarla si cumple con el servicio para el que se le paga.También dijo que actualmente ya no está inscrita en el padrón de proveedores del Estado pero que en algunos tipos de contratos, como el de publicidad, la Ley no obliga a estarlo.Antes el coordinador de Comunicación Social del Estado, Enrique Avilés Pérez, había dicho que para contratarla es porque estaba en ese padrón del Estado.El funcionario insistió que la empresa cumplió con los "entregables" del servicio, los cuales podrán verificar los interesados hasta que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado concluya con una auditoría en proceso.Al cuestionar por qué contratar a una intermediaria para espacios publicitarios en diarios y portales de la OEM la explicación es que es adicional a los contratos directos en esos medios. La empresa les produce ciertos contenidos incluida la pauta de publicación.