¡Que joven estudiante es dueño de compañía fantasma!

“Es mi sobrino, pero es que ya no vive aquí, vive allá en Pedro Escobedo. Está estudiando y trabaja ahorita, deje le hablo a mi hermana que es su mamá de él”, dijo una de sus tías.



“Ya le marcamos a su número, no contesta, pero su dirección no me la sé, está estudiando en Pedro Escobedo para maestro”, añadió la mujer que no dio su nombre.



“No ese señor no lo he escuchado, esa casa tiene mucho sola, creo que es de unos señores que tienen muchos locales aquí en el centro del pueblito pero no me acuerdo del apellido”, platicó la dueña de una tienda.



“Hace como tres semanas andaban unos trabajadores que estaban restaurándola y platicaron que se la retaron a un partido político, pero no dijeron cual, los dueños vienen poco y la verdad no los conocemos”, un comerciante de abarrotes.



En el mismo aseguran: “la Administración Municipal 2015-2018 trabaja en total apego a la legalidad y cumple cabalmente con la legislación vigente en materia de adquisiciones aplicable a la administración municipal”



Y aseguran “En definitiva, un servicio de esta naturaleza, no puede ser prestado por una empresa que no existe” según el boletín que emitieron.



Informaron: “la administración municipal mantiene su compromiso de velar por el buen ejercicio de los recursos públicos, y garantiza que los mismos sean utilizados en beneficio de los salmantinos, verificando de manera constante el cumplimiento de los objetos de los contratos que la administración firma con cualquier proveedor de bienes y servicios. ” cita el comunicado del Municipio.



“El municipio encomienda al el prestador y este se obliga a realizar para él, hasta su total terminación, el servicio consistente en recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos que se generen en zonas urbana y rural del municipio, el cual se realizará a través de camiones de 24 metros cúbicos tipo redilla o de mayor capacidad, incluyendo a su cargo choferes, obreros, combustible y equipo de trabajo para la recolección, traslado y disposición a el tiradero municipal, lo cual se realizará de manera diaria, coform a las 15 rutas, de lunes a domingo, correspondiendo 13 rutas en turno matutino y 2 en turno vespertino”.

“El municipio pagará al prestador de servicio, una cuota fija por ruta por la cantidad de 21 mil 362.88 (24 mil 780 pesos) pesos más el impuesto al valor agregado de manera semanal”, se estableció en el convenio.

De acuerdo con comerciantes del lugar la vivienda tiene muchos años deshabitada y nadie conoce Gómez Pérez.tuvo acceso al comprobante del recibo de agua potable de la propiedad y está a nombre de una persona de nombre, pero tampoco fue reconocido por los vecinos.El Gobierno Municipal de Salamanca reconoció que, actualmente encargada de brindar el servicio de la recolección de basura en el municipio. pero negó que se trate de una empresa fantasma.solicitó una entrevista con ely con el director de Servicios Municipales,, pero el departamento de Comunicación Social informóy que informarían a través de un boletín.Y aseguran que la administración no tiene firmado contrato alguno con personas morales no existentes, llamadas “fantasmas”. Además, que las empresas con las que la administración celebra contratos,, “verificados por los medios propicios al alcance de esta administración”.Los vehículos que recogen la basura en Salamanca carecen de distintivos de la empresa. Foto: Luz AlfaroInformaron que la empresa Parc Ferme Consulting, dejó de prestar sus servicios en mayo de 2016 bajo la figura jurídica de mutuo acuerdo, pero no negaron que, sin especificar bajo qué acuerdos, aún y cuando en el 2014 Fernando Gilberto Balboa D´Argence y Michell Mollinedo, dueños también de F.B.M Comercializadora, fueron apoderados legales también de Parc Fere Consulting.El municipio de Salamanca informó que la empresa Assitant Roquete actualmente es la que mantiene un contrato vigente firmado el 30 de mayo de 2016 para, el cual se presta de conformidad con lo establecido en el contrato.En un recorrido que hizo, se constató que los camiones recolectores de basura de Salamanca, que se resguardan dentro de las instalaciones del departamento de limpia al Sur del municipio en la colonia 18 de Marzo y otros que circulan por la ciudad, no cuentan con logos rotulados en las unidades, o algún tipo de identificación que asuma que la empresa Assitant Roquete es quién presta el servicio de recolección de basura en la ciudad. Los rótulos son solamente del municipio.El contrato No. C-RM-043-2016 que firmó Antonio Arredondo Muñoz y el Secretario de Ayuntamiento José Miguel Fuentes Serrato, con Assistant Roquette se formalizó el 24 de agosto del 2015 con el apoderado legal de la empresa Tomás Jiménez Morales, el mismo que aparece en los documentos de F.B.M Comercializadora.La casa de Manuel Velázquez Urrea, dueño formal de la firma Assistant Roquette S.A de C.V.. Fotos: Sebastián MartínezEn un principio se estableció que el municipio pagaría 332.64 pesos más I.V.A por hora (385.86 pesos), a Assistant Roquette y así estuvo operando por 10 meses.Sin embargo en un convenio modificatorio del 2 de junio 2016 se cambiaron las clausulas primera y segunda del documento para dejarlo en una cuota fija semanal.Es decir, cada semana por las quince rutas el municipio paga a Assistant Roquette 371 mil 700 pesos, lo que representan 1 millón 486 mil 800 pesos mensuales aproximadamente.Cabe mencionar que en las copias de los contratos obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información, la unidad de transparencia del municipio de Salamanca determinó borrar los datos del domicilio fiscal de Assistant Roquette y la anterior proveedora Parc Ferme Consulting.