Tres días antes de irse de vacaciones, laque modifican diversas leyes federales.Asimismo, avalóen las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).El dictamen argumenta que los malos olores causados por actividades como explotación de ganado, industriales, depuradoras, vertederos, entre otros, se entienden como un tipo de contaminación ambiental debido a que, aunque los olores no lleguen a ser tóxicos, pueden provocar malestar, molestias respiratorias, alteraciones psicológicas, entre otras afectaciones al organismo humano.Los dictámenes fueron aprobados y enviados al Senado para su aprobación allá.Aprobaron también unaque causan dolor innecesario a los animales. La reforma modifica la definición de sanidad animal para establecer que ésta tiene por objeto preservar la salud de los animales, desde su nacimiento hasta su deceso, y especifica el concepto del sacrificio cuando sea necesario, el cual deberá hacerse de manera humanitaria.Asimismo, votaron a favor de modificar laa una reforma integral para que las autoridades establezcan y desarrollen una cultura de protección civil con énfasis en la previsión en la población en general.Tal modificación estableceque se conformarán con recursos provenientes del propio Ayuntamiento o demarcación territorial, subsidios y, en general, cualquier recurso que les sea aportado para este fin, conforme a la normativa administrativa correspondiente.Los legisladores, bienes o servicios por considerarse que dicha utilización no promueve el amor por el lábaro patrio.Al mismo tiempo, se prevéLos legisladores votaronpara prohibir la ocupación previa de un predio a expropiar mientras se tramita el expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación, para lo cual deberá mediar convenio en el que se plasmen los acuerdos y compromisos a que habrán de obligarse ambas partes.Otro dictamen aprobado en la sesión de hoy avalay que tengan exclusivamente a personas físicas como socios o accionistas.Según la argumentación ofrecida en el Pleno, el 75 por ciento de negocios no supera dos años de vida. En los recientes cuatro años, en el Registro Público de Comercio se registraron más de 324 mil empresas que iniciaron su proceso de disolución, pero sólo lo lograron tres mil 100. Es decir, menos del uno por ciento de las que lo intentaron, pudieron concluir esas sociedades.