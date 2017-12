Propone EEUU 'periodo de calma' a Corea del Norte

Publicidad

El secretario de Estado, Rex Tillerson, ofreció este martes a Corea del Norte un “diálogo directo y sin condiciones previas”. La propuesta, solo dos semanas después de la crisis abierta por la última y contundente prueba balística norcoreana, supone un giro inesperado.Frente a la exigencia de que Pyongyang renunciase al arsenal nuclear, ahora Washington solo pide un “periodo de calma”. Una rebaja excepcional para un país que ha amenazado con la “destrucción total” a su adversario. “Veámonos y empecemos a trazar una hoja de ruta”, pidió Tillerson.El secretario de Estado vive días inciertos. A finales de noviembre, fuentes de la Casa Blanca llegaron a informar de que había un plan para reemplazarle por el director de la CIA, Mike Pompeo. Aunque el propio presidente lo desmintió, la figura de Tillerson quedó dañada. Alejado del núcleo íntimo de Donald Trump, se hizo evidente que no coinciden en modos ni en posiciones.Ahora Tillerson ha tomado un camino directo. Evitando toda arista verbal, se ha esforzado en abrir un cauce de diálogo en un momento especialmente tenso. “No es realista decir que sólo pueden hablar si vienen a la mesa listos para renunciar a su programa. Han invertido demasiado en él [...] Estamos dispuestos a hablar con Corea del Norte en el momento que quiera. Estamos dispuestos a una primera reunión sin condiciones previas. Veámonos y hablemos del tiempo si hace falta o de si la mesa debe ser redonda o cuadrada, y luego empecemos a trazar una hoja de ruta”, dijo Tillerson en una conferencia en el think tank Atlantic Council.El movimiento, con sus concesiones al enemigo número uno de EE UU, apunta a un golpe táctico destinado a abrir una vía de oxigenación en un conflicto cada vez más emponzoñado, pero también posiblemente a complacer al actor clave: China.El ofrecimiento de Tillerson no ha recibido aún contestación de Corea del Norte. La postura tradicional del Líder Supremo, el tiránico Kim Jong-un, ha sido que solo habrá diálogo cuando se complete su misil intercontinental con carga nuclear.