50% contribuyentes aún no utilizan nueva versión para facturas electrónicas

La mitad de los contribuyentes que emiten facturas electrónicas aún no han comenzado a usar la nueva versión y quedan sólopara realizar la migración.Hasta el 11 de noviembre, elcontaba con aproximadamenteque ya facturan con laseñaló Adrián Guarneros Tapia, administrador general de Servicios al Contribuyentes del SAT.Según las estadísticas presentadas por el funcionario, en promedio, al mes se tienen entreque emiten facturas, y con las últimas cifras se estima que la mitad de estos aún no han migrado.La versión 3.3 de la factura electrónica entró en vigor el 1 de julio de 2017, pero por el tiempo que requiere la adaptación al nuevo sistema, el SAT estableció un periodo de transición en el cual la versión anterior y la nueva serían válidas.Inicialmente el plazo vencía el 30 de noviembre; sin embargo, debido a la solicitud por parte de los usuarios de una extensión del plazo, el SAT anunció que el periodo de convivencia de ambas facturas se extendería un mes más.No obstante, a unos días de que este nuevo plazo venza, sólo la mitad de los usuarios ya están usando la factura.De acuerdo con Granados Tapia, los usuarios tienden a adoptar los cambios hasta el último momento, por lo que se espera que en estos últimos días aquellos contribuyentes que aún no usan la nueva versión, finalmente la adopten, de lo contrario las facturas que emitan no tendrán validez.El funcionario explicó que la adopción de la factura electrónica es el paso clave para lograr una contabilidad automatizada y hacer que la relación del fisco con el usuario sea cada vez más imperceptible a través de procesos más eficientes.