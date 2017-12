La amnistía

Publicidad

La hipotética amnistía a los capos del crimen organizado evidenció la ferocidad que tendrán las campañas y la proliferación de ideas sueltas que carecen de una estrategia general que les den sentido.Cuando Andrés Manuel López Obrador esbozó la posibilidad de una amnistía se abrieron las compuertas de las descalificaciones: “loco”, “locura”, “para atar”, “desastre”, “ocurrencia”, “claudicación”, “error”, “disparate”, etcétera. En una entrevista para el noticiero de Carlos Loret de Mola en Televisa, René Delgado hizo un señalamiento que me parece fundamental: las “campañas son para debatir los problemas que aquejan al país, pero en cuanto alguien hace una propuesta, se le van encima”.El lodo es inevitable en las competencias electorales pero también es un recurso que sirve para ocultar deficiencias. Ningún aspirante a la presidencia –López Obrador incluido– nos ha presentado una propuesta integral sobre cómo enfrentar el entramado criminal. Por lo general, sueltan ideas relacionadas con el ámbito de la seguridad y la justicia –amnistía, aumentar salarios a la policía, crear cuentas en Facebook, etcétera—sin relacionarlas con las otras arterias que alimentan la violencia criminal.Algunos analistas han sugerido que López Obrador esbozó la posibilidad de una amnistía en Guerrero, entidad profundamente herida por la violencia, para hacerle un guiño a esa parte de la sociedad que forma parte del entramado social que sustenta la delincuencia. Guste o no, hay una parte importante de la sociedad mexicana -dependiendo del municipio oscila entre 20 y 30%– que tiene valores contrarios a la legalidad. Sin embargo, el Estado mexicano ha preferido ignorar este frente de batalla y la variable cultural es dejada al garete.Entre los ejemplos que podría presentar está un concierto en el Michoacán controlado por los Caballeros Templarios. En febrero de 2014 todavía dominaban aquel estado los famosos capos Nazario Moreno, El Chayo y Servando Gómez, La Tuta. Pese a ello, el gobierno estatal (priísta) rentó el Pabellón Don Vasco de su propiedad para un concierto que duró 10 horas. Mientras las policías del estado y el municipio cuidaban del orden, por el escenario desfilaban las luminarias del narcocorrido. Entre otros, Los de la A, Calibre 50 y Alfredo Ríos, El Komander hicieron una “apología de la violencia y el crimen” que prohíben las leyes. Embriagado de la emoción, un intérprete lanzó un guiño a la muerte: “si me mochan la cabeza me vale madre, compadre, ¡puros Caballeros Templarios!”.Las fuerzas armadas han estado una década en el frente de batalla y los titulares de la secretaría de la Defensa y Marina tienen el derecho a descalificar la amnistía sugerida por López Obrador. Independientemente de los motivos por los cuales se metieron a este debate público, sería saludable que también dieran su opinión sobre lo que debería ser una estrategia integral. Tienen los recursos humanos y las instituciones de excelencia -El Colegio de la Defensa Nacional y el Centro de Estudios Superiores Navales.En materia de seguridad, las campañas mexicanas se están distinguiendo por la superficialidad y las soluciones simplistas. Salvo algunas excepciones, la propuesta de amnistía generó un caudal de adjetivos sin propuestas. Quienes aspiran a cargos públicos aprovechen esta temporada para mejorar su comprensión de las raíces de la violencia. Es necesario mejorar la estrategia militar, policíaca o judicial, pero seguirá siendo insuficiente hasta que se enmarque en una solución integral.El combate frontal a las bandas delincuenciales tiene que complementarse con otras medidas: exigir a Washington más energía y recursos para frenar el contrabando de armas desde los Estados Unidos, elevar la prioridad concedida al combate del lavado de dinero, tomar en cuenta la importancia que tienen las poblaciones desplazadas y entender que hay una cultura que justifica el uso de la fuerza. A fin de cuentas, necesitamos “mexicanizar” la estrategia y hacer a un lado las líneas impuestas por Washington.Las actuales políticas contra el crimen organizado han fracasado. Ya basta de ideas sueltas, necesitamos propuestas integrales. Cuando las tengamos, tendrá sentido discutir las virtudes y los defectos de una amnistía.Twitter: @sergioaguayoColaboró Mónica Gabriela Maldonado Díaz.