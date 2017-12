Steve Mnuchin quiere aplicarnos un Paul Ryan

Publicidad

El Departamento del Tesoro dio a conocer el lunes un informe de una página en la que afirmaba que los recortes fiscales se pagarían solos. El documento fue un vergonzoso intento de engañar a la gente y estaba cuidadosamente redactado para insinuar que los expertos económicos del Tesoro (si todavía siguen ahí en algún sitio, quizá encerrados con llave en un clóset) en realidad habían llevado a cabo un análisis para tal propósito sin decirlo de manera explícita. De hecho, tal análisis económico era inexistente; los funcionarios de Trump solo inventaron cantidades que les daban los resultados que querían.Hasta los reporteros curtidos en las mentiras de la administración de Trump parecían alarmados ante el descaro de esta estrategia de señuelo y cambio. ¿Qué motivó a Steve Mnuchin, el secretario del Tesoro, a pensar que podía salirse con la suya?Una respuesta es que ha habido estafas similares por parte de los republicanos en el congreso, específicamente de Paul Ryan, que por lo general han recibido un tratamiento bastante respetuoso de los medios noticiosos. ¿Por qué Mnuchin no pensaría recurrir al mismo truco?En realidad, probablemente no puede. Pero la verdad es que, en el ámbito de las políticas económicas, al igual que en otros, la administración de Trump no se aleja demasiado de las normas republicanas recientes. Hay una continuidad fundamental en los actos de engaño: Mnuchin básicamente está tratando de hacer un Paul Ryan, solo que carece de las habilidades actorales para sacarlo adelante.Acerca de ese informe del Tesoro: el departamento tiene una Oficina de Políticas Fiscales, la OTP por su sigla en inglés, que proporciona “análisis económico y jurídico” de decisiones relativas a las políticas fiscales. Por lo general esperaríamos que esta oficina lleve a cabo un análisis completo de los efectos de los proyectos republicanos de ley fiscal, similares a los que llevó a cabo el Comité Conjunto sobre Tributación del Congreso, y organizaciones independientes y apartidistas como el Centro de Políticas Fiscales.Sin embargo, o la OTP no hizo un análisis o hizo un análisis que Mnuchin está reservando (el inspector general del departamento está investigando lo que en realidad ocurrió, porque Mnuchin ha afirmado en repetidas ocasiones que tiene ese análisis en mano). Si los expertos en realidad hicieron un análisis, probablemente encontraron lo mismo que todos los demás, a saber, que los recortes fiscales no están ni remotamente cerca de pagarse solos.Sin embargo, en ese caso, ¿cómo hace Mnuchin para afirmar lo contrario? Ésta es la forma en que el informe describe el proceso: “OTP ha modelado el impacto en los ingresos de los efectos del mayor crecimiento, utilizando las proyecciones de la administración de aproximadamente 2.9% de la tasa real de crecimiento del PIB en el transcurso de 10 años”. Observen la redacción cuidadosamente engañosa. Un lector cualquiera podría pensar que OTP está prediciendo un crecimiento de 2.9%, pero en realidad está diciendo que los funcionarios de Trump sencillamente le dijeron a la oficina que supusiera un crecimiento elevado.La supuesta aceleración en el crecimiento, que resulta de la nada, es extremadamente elevada. Es mucho más elevada que el cálculo del Comité Conjunto sobre Tributación, que ya de por sí es más optimista que otros cálculos. Ningún modelo del que tenga conocimiento, ni siquiera el de los defensores conservadores de los recortes fiscales, predeciría estos beneficios tan grandes.En otras palabras, este “análisis” es una broma pesada. ¿Por qué Mnuchin piensa que puede sacar adelante esta estafa?Como dije, probablemente no puede. Sin embargo, tal vez se sienta inspirado por el ejemplo de Ryan, quien ha logrado salirse con la suya en estafas similares hace algunos años, cuando engañó a muchos de los medios noticiosos e incluso recibió un reconocimiento de responsabilidad fiscal de varias organizaciones que están en contra de los déficits.Los detalles de la estafa de Ryan eran un poco diferentes, pero el principio básico era el mismo. Primero, hay que decirles a los expertos presupuestales que hagan suposiciones a todas luces poco realistas y que calculen lo que esas suposiciones significarán en caso de futuros déficits fiscales. Después basta incluir los cálculos resultantes como validación de su plan.En el caos de Ryan, las suposiciones poco realistas incluyeron ingresos y gastos, no crecimiento: sencillamente les dijo a los expertos que dieran por hecho que podía recortar los impuestos sin perder ingresos al cerrar lagunas no especificadas, y que podría lograr importantes ahorros en los costos sin especificar qué programas recortaría. Los expertos presupuestales eran el personal de la Oficina de Presupuesto del Congreso, no el personal del Tesoro. Sin embargo, el resultado fue el mismo: proyecciones presupuestales inexistentes que lucían maravillosas para el observador cualquiera, pero que no tenían nada de reales.Ah, y el desastre total en el que se ha convertido el actual plan fiscal del Partido Republicano muestra lo que ocurre cuando simulaciones como las de Ryan se enfrentan a la realidad.Sin embargo, la estafa de Ryan funcionó. Los medios lo alabaron durante años; esa adulación es la principal razón por la que ahora es presidente de la cámara de representantes. Incluso ahora, los análisis noticiosos tienden a retratar la irresponsabilidad y la incompetencia de los planes fiscales republicanos como una suerte de desviación del comportamiento anterior de Ryan, no como su manera habitual de actuar.De hecho, casi acabamos por sentir pena por Mnuchin: sí, no hay duda de que es un bufón, pero su estafa en realidad no es peor que la de Ryan. ¿Por qué no puede salirse con la suya?El argumento más amplio es que la deshonestidad y la disfuncionalidad de los actuales esfuerzos republicanos para lograr una “reforma” fiscal, así como la evidente incapacidad del partido de gobernar de manera seria, no salieron de la nada. Los republicanos llevan años tomando ese rumbo. Cualquiera que no haya visto venir esto no estaba poniendo atención o estaba inmerso en una ilusión deliberada, fingiendo que el Partido Republicano era normal cuando debió ser evidente que había enloquecido y era irracional.