Peligro en Purísima

En la calle de la entrada a la ciudad de Purísima del Rincón hay registros abiertos, lo que hace insegura la zona para los que transitan por el lugar.Desde hace varias semanas en dos puntos de la calle López Mojica se localizan dos registros sin tapa, sobre la banqueta, provocando así puntos deTienen una considerable profundidad y no se alcanzan a observar a distancia, menos por las noches.Uno de ellos se encuentra en contra esquina a la plaza de acceso a la ciudad, a la entrada de una vivienda, el otro afuera de un supermercado, justo a la entrada del estacionamiento del mismo.Cabe señalar que esta calle es una de las máspor estudiantes, comerciantes, amas de casa y trabajadores de la zona.Algunos de ellos comentaron que ya han sufrido accidentes, pues no visualizan a tiempo el agujero y se han caído.“Iba caminado para el jardín y no me fijé, metí el pie al hoyo, pero por suerte mi esposo me alcanzó a agarrar, que si no, me hubiera ido hasta adentro”, comentó Margarita, de 32 años.Otros contaron que salen del supermercado en bici o en moto y también han sufrido lesiones al no ver la anomalía y caer.“Cuando entré al súper sí lo vi pero no le di importancia, pero cuando salí no me acordé y la llanta delantera se fue al hoyo, no me caí de la moto, pero sí me fui hasta adelante y me lastimé, lo bueno es que no llevaba mucha velocidad”, comentó Francisco, conductor de motocicleta.Estos huecos, además de un riesgo para la integridad física de los transeúntes, también representan un foco de infección en la ciudad.“Hay personas que por no esperarse a encontrar un bote de basura la echan ahí sin preocuparles si puede generar un mal mayor”, dijo doña Luz.Losse observan llenos de envolturas, botellas o restos de comida, incluido algunos artículos más grandes, como cajones de fruta vacíos.“En los huecos se acumula mucha, y los que más tiran basura ahí son los niños, pues nadie les dice nada”, comentó Luis.Por lo que vecinos de la zona solicitan que sean colocadas las tapas necesarias antes que pueda generar un percance mayor o alguna plaga.