Auto arranca un árbol de raíz al chocar con él

Un joven perdió el control de la camioneta en la que viajaba y se impactó contra un árbol, en San Francisco del Rincón; fue trasladado a valoración.El accidente se registró la noche de ayer, poco antes de las 7:00, sobre el bulevar Aquiles Serdán casi esquina bulevar Emiliano Zapata, a la altura de la preparatoria.Los testigos refirieron que el joven perdió el control de la unidad en la que viajaba de Sur a Norte, y debido a la velocidad que llevaba no logró detenerse y se impactó contra la jardinera que divide los carriles de circulación.Se dijo que el impacto fue tan fuerte que trozó el tronco del árbol, por lo que la camioneta Pick Up quedó dañada del frente sobre la jardinera, e invadió parte de ambos carriles, provocando tráfico.Emergencias 911 recibió el reporte de varios testigos del incidente solicitando el apoyo de los cuerpos de rescate y socorro, quienes al llegar brindaron los primeros auxilios al joven afectado, que se identificó como Rodolfo “N”, originario de la comunidad San Bernardo.Tras el impacto, el conductor fue trasladado a una clínica particular en la ambulancia de la Cruz Roja, pues aunque se mostró consciente presentaba dolores en varias partes del cuerpo, como en el pecho, la cabeza y la pelvis.El impacto ocasionó que el árbol se desprendiera desde su base, cayendo sobre el arroyo vehicular, por lo que agentes de Tránsito se encargaron de agilizar el tráfico y solicitar el apoyo de la grúa de Servicios Municipales para retirar la camioneta a la pensión.