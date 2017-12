Así puedes eliminar lo que Google sabe de ti

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El buscador Google es una gran herramienta para encontrar todo lo que deseemos, desde música, archivos, libros, videos y más. Sin embargo, para realizar todo esto necesita de tu información para lograrlo, información que aparentemente brindaste bajo tu consentimiento.Es importante leer "las letras chiquitas", ya que la compañía deja muy claro el punto sobre el manejo de información en sus términos y condiciones: "Cuando usas los servicios de Google, nos confías tu información".No obstante, como un punto a su favor, Google nos permite eliminar la información que va almacenando en un lugar llamado "Mi actividad" o "My activity", en inglés.Así, cada vez que realizas una búsqueda en Google, la compañía la guarda asociada a tu cuenta, al igual que registra cada movimiento que haces, como rellenar un formulario o leer tu correo en Gmail.Para borrar de un plumazo todo lo que no quieras que la firma tenga sobre ti, solamente ingresa a "My Activity" y comienza a hacerlo.Dentro de este sitio se nos ofrecen tres alternativas de borrado:La primera opción es utilizar la búsqueda para encontrar una página muy concreta. La segunda opción es para borrar las búsquedas de un día dando clic en "Hoy" y luego a "Eliminar". La tercera opción es para eliminar todas tus búsquedas. Para ello haz clic en "Eliminar por tema o producto" en la lista de la izquierda. Haz clic en "Eliminar por fecha" y selecciona "Todo el período". Si estás seguro de esta opción, haz clic en "Eliminar".El buscador también tiene este tipo de información recopilada, en otra de sus plataformas, YouTube. Para eliminar todo tu rastro a través de la plataforma de video, solo borra tu historial de búsqueda aquí.Pero si lo que quieres es que tanto anunciantes, compañías y demás firmas que utilizan la plataforma para comercializar algún producto o servicio no sepan nada sobre ti, puedes descubrir qué información está transmitiendo Google a los anunciantes, así el cómo eliminarla.Para lograrlo solamente debes ingresar a tu cuenta de Google y entrar en "Información personal y privacidad".Una vez ahí, nos dirigimos a la opción "Configuración de anuncios". Ya que estás dentro, presiona en "Administrar la configuración de anuncios".Si te desplazas hacia el final de la página, verás la opción "Controlar anuncios con sesión cerrada". Si pulsas ahí, podrás elegir si quieres recibir anuncios con tus intereses habilitados o inhabilitados (la opción de no recibir publicidad no está disponible).Si lo que te preocupa es que tu Android te delate al guardar cada lugar en el que has estado, existe igualmente una herramienta para borrar nuestro historial de viaje.Solamente debes ingresar a "Rutas" de Google Maps y borrar el rastro es tan sencillo como hacer clic en el botón de la papelera.