Es un misterio las bajas y altas de los Toros

El equipo de Celaya se mostró hermético en cuestiones de bajas y altas, el draft comenzó hoy y la directiva no dio conocer de manera oficial los jugadores que ya no entrar en planes.Durante alrededor de dos semanas se estuvo buscando a directivos de Celaya e incluso al técnico para conocer a los jugadores que ya no entraban en planes, se limitaron a decir que se estaba analizando la situación y que buscarían mantener la base, se dijo que el martes o miércoles (Ayer ó antier) ya tendrían una respuesta clara, pero no fue así,El equipo tiene poco más de una semana de pretemporada y en los primeros días hubo algunas ausencias, el técnico comentó que algunos pidieron días de más. El caso de Facundo Juárez, Adrián Toloza, Rodolfo Salinas, Leo López quienes a los días ya estuvieron trabajando a la par de sus compañeros, Juan David Pérez llegó el día de ayer y el que hasta ahora no se ha presentado a los trabajos de pretemporada es Ángel Reyna.Ayer se dio el draft de la Liga MX y Ángel Reyna no se dio a conocer en algún equipo de la Primera División, será hasta hoy que se sabrá el destino de Celaya, con sus bajas y altas. Fue hace un año que Celaya realizó un desmantelamiento de su equipo con el técnico Gustavo Díaz, en donde realizando una buena campaña dejó fuera a jugadores de la base como fue Roberto Alvarado, Ángel Reyna y Sergio Vergara