¡La gran dupla!

El ex futbolista profesional, Johan Rodríguez en conjunto con Nuevo Continente buscará revolucionar el futbol celayense y preparan el proyecto Soccer Zone Nuevo Continente.Ayer fue presentado este nuevo plan, el cual se estará inaugurando el 27 de enero con un encuentro amistoso entre ex profesionales del balompié, en el que participará Rodríguez.Durante la rueda de prensa, el ex jugador comentó que se animó a realizar esta escuela en Celaya, siendo su segunda academia de formación, la primera en Juriquilla, para apoyar a los talentos de la ciudad y dijo que a través de Nuevo Continente buscarán tener equipos competitivos.“Buscamos ayudar a los talentos, de la mano de lo académico, me hubiera encantado ser futbolista y tener estudios, deber estado preparado en ambos sentidos, así no estuviera complicado, ahora con la escuela se hizo una alianza y mejorar algunos detalles para los deportistas de Celaya y llevarlos en lo profesional como deportistas y estudiantes”, comentó.Jonathan Bernal, quien formará parte como director deportivo de esta academia del futbol, expresó que el objetivo es buscar formar y encaminar a los jóvenes con talentos de la ciudad.“Estamos buscando formar con Nuevo Continente un proyecto de transparencia, donde el deporte vaya de la mano con el desarrollo para llevar a los niños a un mejor mañana, con lo que llamamos un enfoque de poder, realizando un enfoque en el día a día de los niños”, comentó.Dijo que la academia no se enfocará en buscar talento, sino también en formarlo para llevarlo a lograr sus sueños.“No solo es buscar talentos si no formar, sabemos de niños de bajos recursos, vamos a ver cómo llegar a todos ellos y ver que se puede hace con algo grande, hacer algo de renombre y mantener un número importante de jóvenes talentos”, dijo.