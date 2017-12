Avanza puente 80%: Director

Publicidad

Sin embargo, Obras Públicas del Municipio, hasta el momento desconoce una fecha tentativa en que pudiera terminarse. De momento se descarta que sea este año.El titular de la dependencia, Enrique Miranda Carrera, señaló que en próximas días sostendrá una renunión con funcionarios federales para conocer las condiciones actuales de la obra que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).“Y de acá, de Constituyentes y Paseos del Bajío, están al 84%”, explicó el Director de Obras.En su comienzo, en noviembre de 2016, la fecha de plazo con la que se proyectó la construcción del puente fue en marzo de 2017.Con cerca de nueve meses de retraso, Miranda Carrera reconoció que es difícil que la obra se concluya este año.“Yo por lo que veo no, no sé. Yo creo que no, es muy difícil, hacerlo en tan pocos días es difícil.“Deben de tenerlos (los recursos para terminar las obras), sí por eso están en proceso”, dijo.La misma situación sucede con el puente que se construye en el camino a San Miguel Octopa, donde se reporta que falta el 10% para su conclusión.“De las obras federales lo último que me comentaron es que del paso a San Miguel Octopan están al 90%”, dijo.