Decirte quién soy no me justificadecir mi nombre no me defineson solo letras, nada más,si no las juntas con mi recuerdo.¿Qué he dejado yo en ti?¿Qué sembré en tu tierra fresca?¿Te di a caso amargura y sinsabores?¿Te maldije con mi indiferencia?¿O sembré en ti cosas buenasy en tus tardes las traes de vueltacomo recuerdas al mar y a las estrellasde tu infancia lejana?Mar de tu vida tranquila y diferente,en la que cada ola invariable volvía,inconforme al fondo del océanouna y otra vez, necia, sin sosiego.Decir quién soy no me nombratendrías mejor que decirlo tú¿Qué te dejé en el corazónpara que me guardaras dentro?Y ahora floreces para mí,y en tu mirada me reflejo,porque nunca estuviste solo,en tus largas noches de invierno.Hora de tu corazón, con mi sentido,que no explican las palabrasy no pasaste nunca hambre,de cariño y de besos nuevos.Por eso cuando me siento sola,y siento que el mundo me traiciona,me basta mirarme en ti,para reencontrarme de nuevo.S.A.L