Tradiciones perversas: Halloween, fútbol y fiestas de XV años

Si quieres mantener un pueblo ignorante, fanático y miedoso no lo enseñes a pensar enséñalo a obedecer. El mundo se ha convertido en una aldea donde cada país tiene sus costumbres y tradiciones que han ido evolucionando con la ciencia y la tecnología que ha unido a los pueblos respetando e imponiendo los credos pero los ultraconservadores de cada país están en contra de las tradiciones religiosas de otras naciones.La Iglesia Católica, ha tenido mucho cuidado de que los mexicanos no se vayan a contaminar de otras religiones que, por ese motivo, el clero y el gobierno llegaron a un pacto donde la religión Católica se convirtió en una religión de Estado, que llegó a ser tan poderosa que podía quitar y poner Presidentes en México. Incluso, el clero para poder mantener esa hegemonía católica importó de Europa la Inquisición y empezó a mandar a la hoguera a todo aquel que no fuera Católico ni tampoco se escaparon los cristianos protestantes menos los judíos de ser torturados y quemados por la Santa Inquisición.Es ridículo, desde la sensatez, que se quiera prohibir el Halloween en el Estado de Guanajuato porque está afectado la tradición y valores mexicanos. Algunos gobernantes reciben órdenes desde la Santa Sede que está afectando sus intereses porque en un futuro cercano habrá menos católicos ya que por medio del folklor se pueden cambiar de religión y dañar la tradición católica mexicana del día de muertos.Si las tradiciones extranjeras como el Halloween está desplazando a las tradiciones mexicanas católicas porque algunas son muy aburridas y entonces hay que renovarlas haciéndolas dinámicas, alegres y folclóricas-misteriosas para que los niños y las niñas disfruten más la tradición mexicana que el Halloween.¿Por qué el gobernador, Miguel Márquez Márquez, no se preocupa de la perversa tradición de las fiestas de XV años donde los jóvenes consumen alcohol, que hace más daño que el Halloween? Además, yo no creo que el gobernador este de acuerdo que se utilice el fútbol para vender droga (cerveza) legalizada. ¿Por qué no hace él una iniciativa de ley para prohibir la venta de bebidas alcohólicas y la publicidad en los estadios?Los intereses están por encima de la salud y no hay voluntad política que pueda contribuir para que los jóvenes no se alcoholicen a temprana edad por la tradición perversa de las fiestas de XV años.Las cuestiones folclóricas tradicionales católicas le han hecho más daño a los mexicanos ya que los han convertido en seres que no ven más allá de lo conservador que destruye la creatividad y la inventiva de la transformación social y cultural. Por ejemplo, desde la época de la Nueva España, hasta la independencia de México, hemos sido bloqueados por los ultraconservadores de no tener un Renacimiento y un Siglo de las Luces despertando la ilustración que los europeos si la tuvieron mejorando las ciencias y las bellas artes.El mundo no se puede quedar anclado en el pasado, por la culpa de ultraconservadores que ven como peligroso el Halloween cuando es inocuo y folclórico y les agrada a los niños y las niñas. Además las fiestas mexicanas tienen que evolucionar por el bien de la inteligencia mexicana para que se pueda alcázar una plenitud sin límites.Esa transculturación es inevitable no se puede blindar a Guanajuato y más cuando es uno de los Estado que ha expulsado a miles o millones de guanajuatenses por falta de oportunidades y empleos para los jóvenes. Y cuando regresan los inmigrantes a México, traen diferentes ideas políticas, culturales y religiosos como el Halloween.Además, nuestro vecino es multicultural, incluye no excluye y acepta las tradiciones católicas como las tradiciones paganas del Halloween que no es perverso y no ha afectado a los Estados Unidos sino lo ha enriquecido como en su tiempo a los romanos. Cuando los romanos aceptaron una sola religión se hizo intolerante y Roma cayó.Hay religiones que se han quedado viviendo en la época más obscura imponiendo sus dogmas y tradiciones que no han dejado crecer la ciencia y la tecnología.Sería un retroceso democrático y cultural prohibir el Halloween que les gusta a los niños y las niñas en México. Si verdaderamente quieres hacerles un bien a los adolescentes prohíbe que en las fiestas de XV años no consuman alcohol los menores de edad y también que no vendan cerveza ni publicidad en los estadios de fútbol.