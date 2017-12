¿Aguacate sin hueso?

Publicidad

En Marks %Spencer, una tienda minorista británica, comenzaron a comercializar unos aguacates fuera de lo común.Resulta que estos ejemplares miden 8 centímetros de longitud, son largos, pero lo que sin duda llama la atención es que no tienen el característico hueso en el centro.Estos aguacates tienen un precio de 2.5 dólares cada uno y según expertos, no presentan ninguna alteración genética.Cabe mencionar que la popularidad de esta deliciosa fruta no se ha hecho esperar en Europa, pero quedaba la preocupación de sufrir mutilaciones mientras se cortaba la fruta, lo que es conocido como “mano de aguacate”, por lo que se tomó la decisión de cultivar estos ejemplares en España.Expertos en el tema dieron a conocer que este aguacate sin semilla fue el resultado de una flor de aguacate sin pulir que crece sin una semilla.Por el momento sólo está disponible en España y en París.