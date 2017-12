Publicidad

A pocos días de terminar el año, Netflix anunció su catálogo de nuevos contenidos para el 2018, que incluye nuevas series, temporadas, películas, documentales y programación infantil.La plataforma de streaming contará con 35 nuevos productos, los cuales estarán disponibles a partir del 2018.“Devilman Crybaby”, “Black Lighning”, “Tiempos de guerra” y “Weeds”, son algunas de las nuevas series que destacan entre el anuncio del servicio, así como sus tres nuevos filmes originales.

La nominada al óscar, "Whiplash", se estrenará este año en Netflix. Foto: Cortesía

“Logan”“El rey de la polca”“Las sufragistas”“Whiplash: Música y obsesión”“Un gesto fútil y estúpido”“Abzurdah”“The Stanford Prison Experiment”“El incidente”“Mustang Island”“El abuelo sinvergüenza 5”“Conexión de amor”.

Los fanáticos de "Lovesick" podran disfrutar de la tercera temporada. Foto: Cortesía

“Jessica Jones”, temporada 2“Lovesick”, temporada 3“Comedians in Cars Getting Coffe Collections”“Disjointed”, temporada 2“Devilman Crybaby”, temporada 1“El Ministerio del tiempo”, temporada 3“Grace and Frankie”, temporada 4“Tiempos de guerra”, temporada 1“Van Helsing”, temporada 2“Sin senos sí hay paraíso”, temporada 2“Black Sails”, temporada 4

"Él me nombró Malala narra la historia y el esfuerzo inagotable de la joven pakistaní". Foto: Cortesía

“Alejandro Riaño, especial de stand up”“Arango y Sanint, Ríase el show”“Rotten”“Tom Segura”“Ricardo Quevedo: Hay gente as픓Él me nombró Malala”

La película de Dreamworks, "Trolls", tendrá serie. Foto: Cortesía

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Trolls: ¡No pierdas el ritmo!”, temporada 1“Las aventuras del gato con Botas”, temporada 6“Llama Llama”, temporada 1“Justicia joven”, temporadas 1 y 2“´Power Rangers Ninja Steel”, temporada 1“Annie”