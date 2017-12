'Los Simpson' ya sabía que Disney compraría Fox

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de anunciarse el acuerdo por el que Disney compra la división de películas y televisión de Fox, usuarios de redes sociales recordaron cuando la serie de "Los Simpson" "predijo" que dicho acuerdo se llevaría a cabo.En un capitulo de 1998, se ve una imagen en donde aparece el logo de la 21th Century Fox y se puede leer que los estudios son "una división de Walt Disnet Co."El capítulo titulado "When You Dish Upon A Star", pertenece a la décima temporada de la serie y en él aparecen los actores Alec Baldwin y Kim Basinger.El episodio se transmitió el 8 de noviembre de 1998, hace 19 años.Este jueves se anunció que Walt Disney Co. acordó la compra de los activos internacionales de películas y televisión de Twenty-First Century Fox Inc., propiedad de Rupert Murdoch, por 52 mil 400 millones de dólares.