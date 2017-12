Boicotean al América en el Draft

Publicidad

Hoy más que nunca, la frasequeda como anillo al dedo. Al América, los demás clubes lo boicotearon y fuera de Xolos, se negaron a negociar con él., Miguel Herrera se dice contento mas no satisfecho, porque buscará un 9, en el extranjero: "No hay equipos que te vendan o presten. Todos prestan, menos a nosotros, no nos quieren reforzar, esa es la realidad", dijo Miguel Herrera, técnico de las Águilas.Por esa razón,, dijo.Por el momento, Darwin Quintero y Cecilio Domínguez seguirán en el club: