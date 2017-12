Otra vez, Mercado de Piernas sin bombas

Publicidad

Fueron 304 millones 240 mil pesos los que se movieron en el Régimen de Transferencias de cara al Torneo Clausura 2018.La Federación Mexicana de Futbol informó que en total se realizaron 38 operaciones.La “bomba” de un Draft desangelado fue Pablo Aguilar, el defensor del América, que sorpresivamente pasó a Xolos de Tijuana, club que lo había traído al futbol mexicano.Las Águilas a cambio recibieron a tres perros: Emanuel Aguilera, Henry Martín y Joe Corona.En tanto que Guadalajara volvió a dar muestras de precariedad en negociación, y sigue sin dar un golpe de autoridad.Volvió a fichar a Rodolfo Cota, poniendo así fin a la telenovela del invierno, siendo su movimiento fuerte el juvenil delantero, proveniente del Santos Laguna, Ronaldo Cisneros, de donde también arribó el volante Walter Gael Sandoval.Cruz Azul por su parte no hizo más de lo que ya estaba anunciado.Sólo concretó los fichajes de Carlos Fierro, José Madueña y Javier Salas.Se supo que preguntó por los servicios de Diego Valdés de Morelia, pero no se concretó.Pumas le volvió a dar una puñalada a su cantera al reforzarse con gente del extranjero.Llegó Matías Alustiza de Atlas; el central español Alejandro Arribas y el volante colombiano Yúber Asprilla.No se cerró el fichaje del portero Cirilo Saucedo.Santos estuvo muy movido al contratar a Jesús Isijara de Necaxa, Gerado Alcoba de Pumas, José Juan Vázquez de Guadalajara y Jefferson Cuero de Morelia.Los Tiburones Rojos comenzaron tarde su participación en el Draft.Fidel Kuri hijo llegó junto con su nuevo técnico Guillermo Vázquez, pero se encontraron con la sorpresa de que no podían fichar por adeudos, ya que Kuri padre sólo había cubierto la mitad del déficit.Hasta que TV Azteca llegó como aval, fue que a los jarochos se les permitió actuar de manera activa en el Régimen de Transferencias.Azteca, se supone, administrará a los Tiburones, como lo hizo anteriormente con el Puebla.Aún así, lo único que se anunció de parte de los Tiburones fue la llegada del veterano Carlos Esquivel.Querétaro se hizo de uno de los más buscados, al fichar al atacante chileno Edson Puch; y los defensores Miguel Samudio, proveniente de América y Diego Novaretti de León.Pachuca y Monterrey tendrán hasta el día 29 para fichar, debido a que jugarán la final de la Copa MX, pero los Tuzos adelantaron la llegada de Chaco Giménez, proveniente de Cruz AzulRedacción