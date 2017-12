Corto circuito provoca incendio en casa

Publicidad

Unen la instalación eléctrica provocó que una casa construida con láminas, madera y cartón se quemara en su totalidad, los hechos se registraron en la calle San Cayetano de la colonia La luz.Al momento del incendio el propietario se encontraba en el interior descansando cuando se percató que su casa estaba ene intentó apagarla pero fue inútil.Corrió a pedir ayuda sus vecinos quienes muy alarmados llamaron al número dede la Policía Municipal 911, para reportar el hecho.Alrededor de las 7:50 de la noche de ayer, 3 unidades dePozuelos se desplazaron a la zona luego de recibir la alerta.Por más de 20 minutos los tragahumo estuvieron trabajando para apagar elque consumió en su totalidad la vivienda hecha de madera, alrededor de 15 metros de largo por 6 de ancho.Los bomberos al apagar el incendio dijeron al propietario que por desgracia no se alcanzó a salvar nada de sus pertenecías al igual que del inmueble pues el fuego rápidamente lo consumió.Elementos de laacudieron a brindar ayuda, resguardando la zona para evitar algún otro incidente entre las personas que observaban el hecho.El propietario dijo a los bomberos que pudo haberse tratado de un cortocircuito ya que escuchó tronar dentro de la instalación eléctrica algunos cables, pero al momento no le dio mucha importancia.Vecinos mencionaron que no es la primera vez que sucede esta situación, pues hace tiempo un hombre al parecer drogado le prendió fuego a la, pero en esa ocasión la ayuda llegó a tiempo y lograron apagar las llamas al igual que con ayuda de los vecinos.