La NASA proyectará "Star Wars: Los últimos Jedi" en el espacio

Meses y meses de espera que por fin tienen su recompensa.

Este fin de semana, millones de personas en todo el mundo podrán disfrutar de "Los últimos Jedi" en cines.

Sin embargo, habrá un grupo de afortunados que no verán la película de Rian Johnson en nuestro planeta si no más allá de la estratosfera.

Eso es lo que hará la tripulación a bordo de la Estación Espacial internacional, ya que la NASA ha confirmado que "Star Wars: Los últimos Jedi" se proyectará en el espacio.

El periodista especialista en viajes y misiones espaciales Robin Seemangal fue quien dio la noticia inicialmente en Twitter.

"Recibí confirmación por parte de fuentes de Disney y la NASA de que la tripulación a bordo de la Estación Espacial Internacional proyectará "Star Wars: Los últimos Jedi

Más detalles pronto".

— Robin Seemangal (@nova_road) 12 de diciembre de 2017 Todavía no se ha desvelada cuándo verán los astronautas la película, pero el oficial de Asuntos Públicos de la NASA, Dan Huot, también confirmó que esta proyección se llevará a cabo y explicó que la tripulación recibirá la película como un archivo digital y podrá visualizarla cuando prefiera.

"Puedo confirmar que la tripulación podrá verla en órbita.

Aún no tienen una línea de tiempo definitiva

"Normalmente obtienen películas como archivos digitales y pueden reproducirlas en una computadora portátil o en un proyector estándar que se encuentra actualmente a bordo", comentó el oficial de la agencia espacial en declaraciones recogidas por el portal Inverse.

Mientras la demanda en la Tierra para ver la película es altísima -las predicciones la colocan como la más vista del año en su fin de semana de estreno-, este grupo de astronautas podrá disfrutarla en exclusiva a cientos de kilómetros de la faz de la Tierra, pero lo más cerca de una galaxia muy, muy lejana que se podría imaginar.

