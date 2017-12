Hoy arrancan las elecciones a diputados, todos a cuidarse

Publicidad

Hoy arrancan las elecciones para elegir a los nuevos diputados locales que ocuparán una curul por tres años.Dentro de esta mecánica,hizo un ejercicio para conocer si de entrada ya hay algunas preferencias y checamos por distrito el número de municipios que tiene cada partido.Y si los electores mantuvieran esa preferencia mostrada en la pasada elección municipal, el PRI tendría en la bolsa sin trabajos siete distritos; elcuenta con tres; elen uno y en el resto de los dieciocho quedaría en veremos por no existir partidos preponderantes.Este distrito de entrada muestra una tendencia hacía el, sobre todo porque de los ocho municipios que lo conforman, cuatro los gobierna. Las fuerzas secundarias serían elcon dos; uno ely uno elDe los once municipios que lo conforman, elgobierna en tres;en dos;tiene dos solo y uno en alianza; y los demás cuentan con uno.está conformado con seis municipios, tres son gobernados por el PAN dando cierta preferencia, seguido con una posición della situación está más competida al existir dos municipios gobernados por panistas y otros dos pory allí el fiel de la balanza sería Chilcuautla que actualmente es gobierno dela situación está más competida todavía, puesto que los tres ayuntamientos que incluye pertenecen a tres distintos partidos. La cabecera es gobernada por ely los otros ely elen coalición conde las familias reales, tiene dos ayuntamientos con gobierno del Verde Ecologista, y además Huichapan es priista, lo que daría ventaja en caso de coaliciones, aunque el PAN no se queda atrás con dos alcaldías azules., los cinco municipios que lo integran, todos son de colores distintos, aunque en alianza se podría ver al Verde yhaciendo mayoría con tres posiciones. Los otros soncon seis municipios, aun cuando es gobernada la cabecera por el, hay una sobrada mayoría priista con cuatro municipios a su favor mientras que el resto la tieneconstituido por cinco municipios muestra una tendencia hacía el tricolor al tener dos municipios de esa filiación, seguidos por el, están cantados de primera mano hacía elel primero y para elel segundo., que está conformado por tres municipios no existen mayorías y vanpor este distrito.es otra ensalada y aun cuando la cabecera distrital pertenece a Nueva Alianza, hay uno del, otro delenEn el caso dque abarca cuatro municipios, existe proclividad hacía elal tener dos alcaldías gobernadas por ellos, mientras que Tolcayuca es dely Tetepango delOtro distrito que tiene en la bolsa eles Villas del Álamo. Los dos municipios que lo conforman son de esa filiación,Definitivamentesería para elsi se mantiene la tendencia, pues tres municipios de los cinco que tiene son tricolores.Otro en iguales circunstancias es el distrito que comprende la, pues de los nueve que lo conforman, cinco son gobernados actualmente por el