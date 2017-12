¿Por qué Cipriano Charrez pidió licencia?

Publicidad

Luego que el pleno del Congreso local aprobó su licencia para dejar la diputación, el panista Cipriano Charrez aseguró que esperará a que algún partido lo invite a participar como candidato en la elección federal.Sin embargo durante entrevista evitó abundar sobre sus aspiraciones políticas y en cambio agregó que saldrá a las calles para exigir al gobierno del estado invertir en obra pública necesaria en el Valle del Mezquital.“En 2017 no hubo una sola obra para el distrito de Ixmiquilpan, no voy a quedarme con los brazos cruzados, por eso pido licencia. No puedo venir a aquí a sentarme, a discutir y proponer leyes mientras mi pueblo sufre necesidades. Voy a la calle, a exigir. A exigir que tienen que invertir en mi municipio”, aseguró.Las principales peticiones del panista son hospitales, medicinas, doctores, carreteras, drenaje, electrificación y agua potable.