El relevo generacional político "no es a carretilladas ni con palas"; por el contrario, "es una evolución que se va dando cuando hay actores que ya no tienen las condiciones para estar al frente de responsabilidades".Lo anterior lo afirmóquien ha estado en diversos cargos políticos y públicos como diputaciones locales, federales y senaduría además de alcalde de Jacala.Durante el anuncio de su precandidatura a la senaduría,dijo estar vigente políticamente y en condiciones físicas y mentales pues "soy un atleta de alto rendimiento a la fecha, mi entrenador es doble campeón olímpico y mundial".Además, el perredista rechazó ser unya que su trabajo no es de unos meses o años."Todos los días trabajo entregándome al servicio público tenga cargo o no; ser chapulín es andar brincando de un partido a otro y yo, desde hace 20 años dejé alcuando me hicieron un fraude en donde gané la candidatura a gobernador, ahora no me he movido del", declaró.A partir de este jueves y hasta el 11 de febrero de 2018,realizará precampaña entre la militancia perredista, a fin que ladefina quiénes serán los candidatos a senadores que representen al Frente Nacional por México, conformado por el"Mi entrenamiento es de alto rendimiento, al que me pongan y de la edad que me pongan... canastas, goles y carreras; soy un hombre que se ha cuidado para servir y para estar bien", dijo Guadarrama quien aseguró que su actividad puede ir de 18 a 20 horas.