... Y avanza minuta en comisiones del Senado

Con la opinión en contra de organismos internacionales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones civiles y legisladores de oposición, la minuta de la Ley de Seguridad Interior avanzó en comisiones del Senado de la República y este jueves será discutida por el pleno de la Cámara Alta.El acuerdo es que las reservas y modificaciones sean llevadas al pleno, para que, de ser aprobadas, la ley sea enviada este mismo jueves a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen.Ayer los colectivos #SeguridadsinGuerra, #FiscalíaqueSirva y el actor Diego Luna acudieron al Senado para expresar sus puntos de vista en contra de la minuta aprobada por la Cámara de Diputados el 1 diciembre, al afirmar que son “cosméticos y no representan los intereses de la ciudadanía”, y pidieron detener su discusión.Diego Luna dijo que los ciudadanos no pueden quedarse cruzados de brazos ante los oídos sordos de los legisladores, que se negaron a llevar a cabo un diálogo nacional sobre seguridad y justicia.El también director y productor de cine, quien anoche encabezó una marcha del Ángel de la Independencia al Senado de la República, recordó que en 2018 habrá elecciones y los políticos necesitarán el voto de los ciudadanos: “Que les quede claro que para tenerlo tienen que escucharnos y priorizar las voces ciudadanas sobre sus intereses de partido”.Ana Lorena Delgadillo, del colectivo #SeguridadsinGuerra, expresó que los senadores deben escuchar las advertencias de la CNDH, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-Derechos Humanos y el propio Alto Comisionado desde Ginebra, así como del Inai, entre otros.María Elena Morera, de Causa en Común, dijo que no están en contra de las Fuerzas Armadas, pero no se trata de hacerle “maquillaje al articulado” y que con eso vaya a quedar bien.La activista se pronunció por regular la salida de las Fuerzas Armadas en un artículo transitorio.El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, reconoció que “no se puede dejar conformes a todos, pero todas las leyes son perfectibles, se pueden ir perfeccionando sin duda; no sólo ésta, cualquier ley y es lo que vamos a seguir haciendo”.PRI y PAN propusieron un paquete de cambios, entre los que se eliminó que en casos graves a la perturbación pública o de cualquier otro conflicto habría suspensión de garantías.Se quitó que las protestas sociales no sean vistas como amenazas a la seguridad nacional.La nueva redacción del artículo 9 precisa que la información que se genere con motivo de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior será considerada como de Seguridad Nacional y se eliminó el término de “reservada”.Se agregó también un artículo transitorio para que seis meses después de la entrada en vigor de la ley las entidades donde las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad presenten un programa con plazos, acciones y presupuesto para el fortalecimiento de las policías locales.