Becas a ninis, ´económicamente inviable´, asegura Mancera

Entregar becas a jóvenes que ni estudian ni trabajan, ninis, como propuso Andrés Manuel López Obrador, es “económicamente inviable”, aseguró el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.“Desde el punto de vista financiero me parece que estar haciendo esta cuenta nada más nos está llevando a miles de millones de pesos; estos recursos creo que incluso, ni con las cifras que ha llegado a manejar de reacomodo de presupuesto pudieras alcanzarlo.A mí me parece económicamente inviable.“No lo veo en una regla muy sencilla de administración, de las más simples, que cualquier propuesta debe ser económicamente viable, me parece que esta rompe con esta regla solamente de entrada”, afirmó.