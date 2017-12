¿Filtran los primeros detalles del Samsung Galaxy S9?

Publicidad

Samsung se encuentra preparando el heredero delque estaría dotado de importantes novedades de cara al usuario. Aunque no han trascendido detalles acerca del posible aspecto estético del terminal, sí se han filtrado, en clave deaspectos sobre sus prestaciones. La primera de las novedades llegaría en la forma en la que el usuarioy en este sentido,mejoraría notablemente lo ofrecido hasta la fecha.Según una información publicada por el Korean Herald, el dispositivo vendría equipado con un sistema de desbloqueo del móvil mediante el iris que mejoraría notablemente lo ofrecido porhasta la fecha. El fabricante sigue defendiendo que el iris sigue siendo la manera más segura de identificar al usuario y por ello continúa apostando por este sistema, pese a los limitados resultados que ofrece. Samsung ofrece al usuario tanto en elcomo en el-los dos buques insignia de la compañía- hasta cuatro maneras de desbloquear los móviles (ordenados de menos a más seguras): mediante identificación facial,, reconocimiento de huella y finalmente, reconocimiento de iris.Sin embargo y pese a las opciones disponibles, el usuario no acaba de reconciliarse con las dos últimas en sus terminales: la identificación mediante huella por la ubicación del lector (queda en una posición alejada) y el desbloqueo mediante el iris porque no es muy preciso y obliga al usuario a mirar frente al móvil abriendo mucho los ojos (nuevamente, una posición forzada). Así las cosas, Apple demostró una vez más su histórica capacidad de hacer fácil lo difícil, presentando el, una única forma de desbloquear el móvil mediante el rostro que equipa el. El gigante deasegura que este sistema es mucho más fiable que el lector de huellas, pero lo que sorprende es lo eficazmente que funciona y la fe del fabricante en el sistema, que Apple presenta como única manera de desbloquear el equipo (junto con el código).El nuevo sistema de reconocimiento que equiparía elfuncionaría sin problemas en condiciones de poca luz y cuando el usuario llevara gafas o moviera los ojos, y como hemos apuntado,sigue apostando por esta forma de desbloqueo como la más segura posible. Pero esta no sería la única novedad del equipo, y es que otro rumor paralelo sugiere que, además del iris, el nuevo modelo podría equipar un lector de huella integrado en la propia pantalla del terminal. Recordemos que uno de los logros alcanzados por Apple con elha consistido en eliminar el botón ‘home’ para ampliar el tamaño de pantalla, lo que obligaba a prescindir del. Pues bien, Samsung podría optar por mover el sensor de huella a la parte delantera y bajo la pantalla, según se sugiere en otro rumor a cuenta del anuncio por parte de Synaptics de estar trabajando en un sensor de este tipo para uno de los principales fabricantes de móviles en dispositivos conPero aquí no terminan las novedades, puesto que también se espera quepodría equipar unque entre otras funciones, soportaría laAunque todavía se desconocen las, se estima que elpodría cargarse por completo en menos de una hora, aunque para salir de un apuro, en media hora se podría tener carga suficiente para acabar el día.