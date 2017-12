Aseguran bajas ventas

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Comerciantes de temporada indicaron que se instalaron desde hace dos semanas a un costado del “Tianguis de los Miércoles” para la venta de los artículos navideños, sin embargo, aseguraron que las ventas han disminuido demasiado en comparación a años anteriores.Son alrededor de 25 puestos los que se encuentran instalados a un costado del tianguis, ubicado entre las calles Sánchez Torrado y Francisco Villa dónde ofertan desde piñatas hasta todo para la colocación de un nacimiento.“Ha venido poca gente, solo compran una o dos cosas, lo que les hace falta en sus nacimientos y se van, no llevan más cosas”, comentó la señora Lupita.Existe una gran variedad de artículos de temporada como lo son portales para los nacimientos, los cuales se encuentran desde 50 pesos o las figuras de plástico o yeso que van desde los 5 hasta los mil 200 pesos, dependiendo del tamaño.Además, también se pueden encontrar las tradicionales piñatas, las cuales se encuentran en diferentes precios, las pequeñas en su mayoría cuestan 10 pesos, mientras que las más grandes pueden llegar a costar hasta 150 pesos.“Ya no es como antes que la gente ponía su nacimiento grande y bonito, ahora luego ni ponen”, enfatizó la señora Elena.El tapete verde de musgo verde en todos los locales se vende a 10 pesos.Los comerciantes esperan que sea algo pasajero y que la situación por la cual aún no asiste a comprar es porque aún no inician las vacaciones decembrinas.