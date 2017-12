Aseguran proteger apoyos y a beneficiarios

Publicidad

Cualquier funcionario que haga mal uso de la información de los beneficiarios de programas sociales estaría fuera de la Administración Municipal, aseguró el secretario de Ayuntamiento, Xavier Alcántara.“Si algún funcionario público en uso de esa información y por querer quedar bien con un ex alcalde, diputado, o con quien quiera, si hace mal uso de esa información seguramente estará fuera de la administración (...) no hay que hacerle la barba a nadie, hay que hacer nuestro trabajo, no hay que ser lambiscones” declaró.Dijo que las consecuencias, además de la pérdida del empleo dentro del municipio, podrían ser legales.“Si abanderan a algún partido político cualquiera que este sea pues tendrá una consecuencia, pero más allá de eso el blindaje de los programas sociales viene de los municipios, del estado, de la federación, mientras hagamos el trabajo del blindaje, del nombre de las personas, del tipo de apoyo”, destacó.Resaltó que el municipio busca proteger los datos personales de los beneficiarios.“Ha habido sesiones de Ayuntamiento donde los propios regidores, miembros del Ayuntamiento, han solicitado información y se les ha negado precisamente para eso, para blindar el tema de los apoyos sociales y el andamiaje político. El regidor del PRI Armando Uribe Valle, solicitó información y se le dijo que era reservada porque contenía nombres y domicilios de personas”, dijo.Por otro lado, el Secretario dijo que en el tema del transporte público se trabaja en mesas de diálogo con los transportistas para buscar una mejora en la calidad del servicio y reiteró que no habrá aumento a la tarifa.Aseguró que al término de la administración se renovaran las concesiones con las empresas que cumplan con los requisitos como el mejoramiento de las unidades, del servicio, ampliación de rutas, entre otros aspectos.