Fallece policía al contraer virus

Familiares y amigos de Ángel Flores Martínez, ex elemento de Seguridad Pública Canina de Pénjamo lo recuerdan como un hombre fiel a su uniforme, entregado a su familia y con un muy buen sentido del humor que contagiaba a todos los que lo rodeaban.Flores Martínez perdió la vida el pasado fin de semana, luego de lo atacara un virus que presuntamente pudo adquirir en el área canina de la comandancia donde laboraba, ya que él era el encargado de realizar la limpieza a los perros.Ángel Flores, de 36 años, era originario de la comunidad Monte Bello. Era papá de 3 niños y esposo de Verónica García Chávez.Se desempeñó como elemento de Seguridad Pública Canina en el municipio de Pénjamo, en la cual ingresó en marzo del 2015.“Era muy inquieto, desde que estaba chiquillo y muy enamorado, le decía siempre que no se me fuera y enseguida se escuchaba el caballo que corría y se desaparecía”, platicó la mamá de Ángel Flores, la señora Candelaria Martínez.“Fue un buen padre, nos enseñó a que siempre teníamos que respetar, a salir adelante nosotros solos, que nos diéramos nuestro lugar como hermanos y siempre nos quería ver unidos”, añadió el hijo mayor de Ángel.Otro de sus hijos señaló que todo inició como un dolor de cabeza.“Me acompañó al dentista, me dijo que le dolía mucho la cabeza y fuimos con mi mamá a pedirle una pastilla, al pasar por la presidencia se detuvo y me dijo que quería ir al baño, y lo esperé en la puerta, cuando salió del baño, lo vi tembloroso, no podía caminar, se le doblaban los pies, se sentó en una banca, tenía ganas de vomitar y le dije, vamos al baño y sus pies ya no le respondieron”.Posteriormente, refirió, lo trasladaron en una ambulancia al IMSS, donde le dieron medicamento.Añadieron que poco después fue dado de alta, sin embargo, al siguiente día le hicieron varios estudios, detectándole un virus, del cual le dijeron que era una fiebre por lo que le dieron tratamiento.Fue el fin de semana pasado cuando volvió a sentirse mal y luego de trasladarlo al Hospital del IMSS en Irapuato perdió la vida al complicársele el virus en el cerebro.La mamá del ex policía comentó que luego de que la entrevistó el médico que lo atendió, le informó que posiblemente el virus lo haya adquirido en la comandancia.