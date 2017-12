Llegan delincuentes al tianguis y despojan a comerciantes de su mercancía

Publicidad

Un grupo de comerciantes ‘rompió el silencio’ y pide el apoyo de las autoridades producto de los constantes robos y extorsiones que han venido sufriendo cada ocho días que se colocan en el tianguis de la colonia Benito Juárez.Ayer volvieron a sufrir atraco, puesto que a las 7 de la mañana llamaron al 911 para pedir la intervención de Policía Municipal, tras el robo con violencia de cinco negocios cuando apenas los instalaban.“Llegaron cuatro hombres y una mujer, tres de ellos armados, primero amagaron a un comerciantes y lo despogaron de su mercancía”.Tras estos hechos, ayer alrededor de 20 comerciantes pidieron la intervención a las autoridades policiacas para frenar a la banda delictiva conocida como “Los Pachorras” que operan desde hace años en la Benito Juárez y colonia San Miguelito.Según datos recabados por algunos comerciantes afectados, ayer a las 7 de la mañana que comenzaban a poner sus puestos sobre la calle Embotelladores llegaron al rededor de 4 hombres y una mujer, dos de ellos armados.Posteriormente dos de los delincuentes y la mujer amagaron al señor del puesto de películas y lo despojaron de 5 televisiones de plasma.Enseguida otros dos hombres amagaron al señor del puesto de chicharrón, apuntándole sobre la cabeza y ordenarle que le entregara el dinero, pero el afectado, nervioso e impotente, argumentó que aún no vendía algo.Le dijeron que a más tardar en 5 horas tenía que entregarles cinco mil pesos de lo contrario, lo iban a levantar.Otros tres comerciantes si fueron despojados de efectivo, y cuando se retiraron, los delincuentes manifestaron que eran de una célula ligada a Delincuencia Organizada y que les iban brindar protección.Mientras que los otros comerciantes al ver que sus compañeros estaban siendo asaltados, se unieron correteando a los delincuentes.Pero al huir, los asaltantes dispararon al aire en tres ocasiones paras espantar a los comerciantes y evitar que los siguieran.Se supo que los ladrones se refugiaron en un domicilio ubicado en la calle Embotelladores de la colonia Benito Juárez.Al tomar el reporte el 911, se trasladaron al tianguis cuatro patrullas con policías municipales, quienes interrogaron desde la entrada a los comerciantes, comentando que los delincuentes estaban escondidos en una de las casas de la calle Embotelladores.Con datos de las características de los delincuentes, implementaron un operativo por la zona y en el domicilio ubicado, sin embargo, los uniformados argumentaron que ellos no podían ingresar al domicilio.“Se siente impotencia”, expresó uno de los afectados por el robo, quien agregó: “ya entendemos que no se va a poder hacer nada”.