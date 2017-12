Celebran que quitaran sanción a ex barbaristas

Publicidad



“(Hernández Moreno) recurrió a los tribunales, combatió una injusta resolución y ya ha sido notificado de la sentencia en la que el acto combatido ha sido declarado totalmente nulo”, manifestó Ramírez Argote.



“El tiempo y la justicia hicieron su trabajo, el juez negó la orden de aprehensión, el Municipio apeló y de nueva cuenta una sala penal confirmó la ausencia de elementos penales, el Municipio presentó un amparo ante la segunda instancia y el pasado 7 de noviembre se resolvió esta tercera instancia, que se ratificó ya”, indicó.

Ayer, en el pleno del Ayuntamiento los ediles priístas,, se congratularon que desde el Tribunal de Justicia Administrativa y a través de un Juzgado Federalcontra dos ex funcionarios de la pasada administración. Aunque Argote pidió disculpa pública., ambos ex directores de Desarrollo Institucional en la administración de Bárbara Botello, fueron acusados,, aunque el asunto se resolvió a su favor porque no existen pruebas de algún desfalco o lesión en el patrimonio municipal. El Municipio buscó en un momento incluso una orden de aprehensión en contra de éste.En el, se le. Se le buscó inhabilitar por 10 años en cargos públicos y multarlo por 232 mil pesos.En cuanto a, la regidora Norma recordó que un Juez Federal ya ratificó querespecto a la reestructura, ni elementos que constituyan una figura delictiva.