Deja Medina Ayuntamiento y ‘abre puerta’ a la boleta

“He recibido muchos comentarios de la sociedad en general y también de muchos compañeros del PAN de que reconsidere mi negativa a estar dispuesto a participar en algún cargo, lo que les he dicho es: 'bueno, déjenme considerarlo', pero no tengo ninguna perspectiva de ningún cargo ni aspiración.

“Es algo que requiere un análisis profundo, yo no lo estoy considerando, con el primero que tendré que hablar es con el jefe estatal, Humberto Andrade, quedamos de vernos pronto, necesito decirle cuál es la situación que yo vivo y si algo hubiera a este respecto; lo más importante, es una decisión familiar, no personal, mi familia no tiene la más mínima intención de participar más en la política”, dijo.



Al cuestionarle si el voto ciudadano no lo obligaba a cumplir con su responsabilidad de representante tres años, opinó: “La contribución la podemos hacer estando en la función porque podemos cumplir con ella puntual y cabalmente y con todo el tiempo que requiere, y cuando estas condiciones no se encuentren, por eso existen los suplentes, pero no quiere decir entonces que yo abandone el cargo, simplemente digo que tendré que seguir apoyando la Administración desde otra óptica y otro lugar”.

De si la salida está directamente relacionadas con las marcadas diferencias con el alcalde Héctor López en la política de Seguridad Pública, dijo: “No, no, no, las cosas se dan en el momento que tienen que darse, si no fue antes, simplemente fue porque todavía tenía que vivir otra serie de experiencias, contribuir con otras acciones, y me voy planteando que el padrón de proveedores lo pasen a la Contraloría”.

Ely deja abierta la puerta a la posibilidad de estar en la boleta electoral del 2018 por el PAN.El ex Gobernador de Guanajuato y ex Alcalde de León sorprendió ayer a sus compañeros al presentar en la sesión de Ayuntamiento su, a partir del 11 de enero, misma que fue aprobada. En entrevista posterior, confirmó que no regresará a su cargo en lo que resta de la Administración.Carlos Medina señaló -luego de la sesión- quepúblico para el 2018, sin embargo, de haber alguna invitación,En lo que sí fue tajante, es que no iría por otro partido:, y señaló que tiene proyectos personales y empresariales que atender, que no son políticos.Ahora tendrán que llamar a su suplente para cumplir en lo que resta de la Administración -hasta el 9 de octubre de 2018-:, con experiencia en cargos empresariales (ex presidente de ANPIC y de Concamin Bajío), pero sin participación en la actividad pública.