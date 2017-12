Publicidad



"Se ha insistido mucho en que el problema del sector ladrillero ha repercutido principalmente por los residuos de los que ellos utilizan para llevar a cabo la quema", manifestó al respecto el director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra.



"Si el uso de suelo no se ha otorgado es porque no cumplen con las condiciones y características para que pueda ser así", añadió.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento irrumpió la sesión Carlos Frías Mejía, representante legal de productores en Ladrilleras del Refugio, para hacer una denuncia a ediles de la Comisión de Medio Ambiente y al Alcalde.Reclamó entre otras cosas, que se les han aplicado denuncias de manera arbitraria, no les ha apoyado en darles derecho de uso de suelo y que el Gobierno Municipal no ha presentado un proyecto concreto para ayudarlos a mejorar su producción.Aseguró que no están cerrados a conversar con ellos y trabajar en su reubicación incluso, pero que para hacerlo requieren e insisten que se les otorgue la propiedad del terreno donde están y eso no es competencia de Gestión Ambiental.