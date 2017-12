SABES: NO SE PUDO

Publicidad

Hay un tema en el que Miguel Márquez ya se dio por vencido: la posibilidad de que el Gobierno Federal se sume en un peso a peso a la operación del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior.Desde el principio lo intentó con los secretarios de Hacienda, de Educación, y hasta con el Presidente Peña, pero no se pudo. Sí recibió apoyo extraordinario, pero no los 400 millones al año que pretendía.El sistema de bachillerato más grande del estado ocupa un presupuesto anual sobre 800 millones de pesos. Al 2022 la cobertura en ese nivel de estudios será obligatoria y será el gran reto para el siguiente sexenio.Luego de confirmar que se queda a cerrar su sexenio, hay un tema en el que el gobernador Miguel Márquez Márquez se manifestó optimista: el de la atracción de inversiones que presume seguirán a un buen ritmo. Aseguró que pronto se harán anuncios no sólo del ramo automotriz sino de desarrollo tecnológico y campo. El dinamismo económico, dijo, ha hecho que Guanajuato desplace a Puebla en la aportación al PIB.Entre los retos que Márquez se ha planteado en los siguiente meses está el de convencer a Alfredo Castillo, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), para que le cedan al Estado la administración del Centro Nacional Paralímpico, construido en Irapuato en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y que permanece como un “elefante blanco” sin operación ni mantenimiento, en completo abandono.El Gobernador se desahogó ayer en un desayuno de fin de año con representantes de los medios de comunicación y acusó que en su gobierno han tenido cero apoyo de la Conade. “Con nosotros no ha llegado ni a 50 millones de pesos la inversión en los cinco años. Véanlo en el PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) y no está el recurso, si lo bajan a través de legisladores o por otra vía, no lo sé, pero con el Estado nada”.En el caso del Paralímpico recordó que ya puso sobre la mesa de la Conade la petición formal y el Estado está dispuesto a ponerlo en punto para operar. “Ya déjennoslo, ‘que ya te vas Góber’, ésa es mi bronca, yo lo dejo funcionando, es mi compromiso dejarlo funcionando, si van a verlo es una tristeza”.Hasta ayer por la tarde el corte de ciudadanos que presentaron ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) su intención para ser candidatos independientes a ayuntamientos eran 10. De León ya lo hizo el domingo, impulsado por el movimiento “Ahora”, el curtidor Édgar Omar Chico Mercado, y para mañana está puesto para anotarse el empresario zapatero Rubén “El Bravo” Fonseca.La planilla de Rubén está lista. Entre los nombres que el empresario confirmó están: el doctor Francisco Cabeza de Vaca Torres, el catedrático Javier Orozco, la empresaria joven del transporte Patricia García; el curtidor Arturo Barroso Jr., y el activista social y deportista Juan Velázquez.Destaca el caso de Celaya donde ya hay tres anotados: Francisco Javier Mendoza Márquez, ex alcalde por el PRI; Jorge Alberto Acuña Dávalos, ex director de Policía con el ex alcalde Ismael Pérez (pero le dieron las gracias antes de terminar el trienio); y Uriel Agustín Pineda, biólogo activista ecológico.Entre los nombres de los aspirantes está el del primer alcalde independiente en Guanajuato, el de Comonfort, Alberto Méndez, que trae ganas de repetir. Los otros son: Enrique Cossio, ex secretario del Ayuntamiento de Irapuato (en el periodo del alcalde Sixto Zetina Soto); Francisco Javier Romero, de Dolores Hidalgo; Hugo Macías, de Villagrán; Regina Muñoz y Javier Alatorre, de Pénjamo.El plazo para comunicar la intención de independientes a cargos de elección popular es del 10 al 16 de diciembre para los ayuntamientos y del 25 al 31 de diciembre para diputaciones de mayoría relativa. Y sigue lo bueno: recabar las firmas de apoyo ciudadano para obtener el registro, que para alcaldías son 45 días, del 24 de diciembre al 6 de febrero; y para diputaciones 30 días, del 8 de enero al 6 de febrero.Al igual que a nivel nacional es un hecho la coalición electoral denominada “Juntos haremos historia”, que integran Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social (PES). Los representantes de estos tres partidos estarán a mediodía en el IEEG para formalizar su registro.Hoy vence el plazo para registrar coaliciones para la gubernatura. Así que también estarán en el IEEG las dirigencias del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para formalizar el “Por México al Frente”. En el caso del PRI y el PVEM no hay ningún acuerdo de ir juntos, pero hay que esperar al último minuto.La diputada federal por el PRI, la irapuatense Yulma Rocha Aguilar, presentó una iniciativa para incorporar desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura del Mando Único. Con eso plantea que la seguridad de los municipios quede a cargo de los gobernadores de los estados por conducto de su corporación policial estatal, mientras que los municipios realizarán las aportaciones.El argumento de la Vocera del CEN del PRI en San Lázaro es que ese nuevo modelo será “una respuesta eficaz para homogenizar y acelerar la profesionalización y certificación de los cuerpos policiales, y además se facilitará las condiciones de mando y la focalización de las tareas de seguridad”.La reforma puntualiza que la seguridad pública es una función de la Federación y las entidades, mientras que los municipios deben enfocarse en las políticas de prevención no policial del delito.Desde ayer opera el Mando Único Policial en el municipio de Apaseo el Grande. Se asignaron un total de 130 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, que es 25% más de fuerza.El secretario de Seguridad Pública estatal, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, informó que además estarán presentes otras divisiones de las FSPE como la de análisis y seguimiento y el Grupo Táctico Operativo que estarán trabajando de manera regional en Coroneo, Jerécuaro, los Apaseos y Salamanca.Se realizará una depuración de los elementos de Policía para dar de baja a quienes no cumplan con los requisitos legales, y a los que sí sumarlos a las FSPE con mejores condiciones laborales.Las acciones las coordina la Sedena y como titular del Mando estará Enrique Medrano Torres, quien tiene experiencia policial en varios municipios y estaba como supervisor del Mando Único Estatal.