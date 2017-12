Complace a Comandante la Ley de Seguridad Interior

Juan Manuel Díaz Organitos, Comandante de la XVI Zona Militar en Guanajuato, aseguró que la Ley de Seguridad Interior beneficiará al Estado y sus ciudadanos.

“Viene a dar certidumbre jurídica a la participación no sólo del Ejército, sino de todas las instancias de Seguridad Interior y que no hay que confundirla con Seguridad Pública. Tiende a mejorar esas condiciones, a dejar todos los aspectos que contribuyen a un ambiente de seguridad y en ese tono se está trabajando y no hay interés de que sea una legislación lesiva a la sociedad”, opinó.