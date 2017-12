Guanajuato, cuarto lugar en pesca sin litoral

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cada año más de mil 600 familias guanajuatenses viven de la pesca y posicionan a Guanajuato en cuarto lugar de 14 estados dedicados a la pesca sin litoral, es decir, sin costa o mar.Este año, durante los primeros 10 meses, el valor total en Guanajuato de pesca (captura y crianza) fue de 27 millones 770 mil 391 pesos.Entre pesca (captura) y acuacultura (crianza de especies) se obtienen especies como tilapia, carpa, bagre y charal para su comercialización en Guanajuato, principalmente, Estado de México y Jalisco.Se sabe que la carpa de tamaño grande es valorada en el Estado de México para hornearla, mientras que el charal en Jalisco para empanizarlo, enchilarlo y salarlo.Los medios para pescar en volumen son con una red rectangular conocida como tumbo. Ésta se ancla de un punto firme a otro, se le colocan anzuelos con carnada y se deja por algunas horas. Las medidas de un tumbo son desde tres metros hasta 100.Pescar en línea es colocar un hilo de material especial de un punto firme a otro, regularmente mayor a un kilómetro. A su vez se colocan hilos continuos (tipo tendedero) conocidos como sedales, que son casi invisibles para los peces, a lo que se les pone un anzuelo y carnada.En ambos casos se atan a lo largo del hilo o red boyas o botes de plástico que flotan sobre el agua, esto para identificar el espacio o tramo de la pesca.Después de algunas horas, los pescadores comienzan a jalar el tumbo o hilo de un extremo y retiran los pescados a una bolsa de plástico o hieleras para después refrigerarlos para su comercialización.Acámbaro, San Felipe, Pénjamo, Yuriria, Tarimoro, León, Comonfort y San Miguel de Allende son los municipios donde se ubican las principales presas, lagunas y lago para la pesca y acuacultura.Los 80 kilómetros cuadrados de la laguna de Yuriria, ubicada en el municipio del mismo nombre, es una fuente de empleo para muchas familias, tan sólo en la comunidad aledaña de La Angostura, 200 pescadores activos viven de esta actividad.Desde que tenía 17 años, José Rivera se ha dedicado a la pesca. El oficio lo aprendió de su padre cuando era niño. A la fecha suman 40 años dedicados a las aguas de la presa.José mantuvo con esta actividad a sus nueve hijos y esposa. Hubo un tiempo que emigró a Estados Unidos y a su regreso compró su lancha con los ahorros que logró mientras estuvo como migrante.Actualmente continúa como pescador, pero con menor presión como él lo comentó, pues sólo se preocupa por su esposa, ocho de sus nueve hijos ya están casados y se dedican a otros oficios.El pescador comentó que en los últimos 10 años la plaga del lirio ha sido el principal problema para adquirir una mayor producción, ya que las hojas con sus raíces se desprenden y viajan en toda la isla, por lo que las redes del tumbo y sedales del hilo se enredan, dejándolas inservibles para la pesca, repercutiendo en gastos para nuevo equipo.“El lirio afecta en toda la pesca, hasta algunos peces mueren porque los arrastran las raíces hasta el fondo en la oscuridad del lirio, dejándolos sin oxígeno.“La última fumigada que funcionó y acabó con casi toda la plaga fue desde que Vicente Fox fue presidente de México, desde entonces en cierto tiempo del año pasa una avioneta que suelta según un químico, pero ni le hace nada al lirio”, platicó el pescador.La petición de José para las autoridades es que en conjunto con los pescadores busquen una solución definitiva para eliminar la plaga de lirio.De uno a dos kilómetros de hilo trenzado, Baltazar Corona coloca entre 600 y 700 sedales en un tramo de la laguna de Yuriria, con los que obtiene entre 30 y 40 kilos en un día muy productivo, de lo contrario se conforma con 2 kilos en un día malo como él lo llama.Para Baltazar, a las cinco de la mañana es la hora ideal para aprovechar las primeras horas de pesca. Son de tres a cuatro horas en que deja entre 600 y 700 sedales en dos kilómetros de hilo.“A los hilitos colgando (sedales) les pongo un anzuelo y carnada, casi siempre los dejo unas tres horas o más, ya para las ocho o nueve de la mañana comienzo a jalar el hilo para ver cuánto se pescó”.Explicó que los pescados los desprende del anzuelo y los mete a una bolsa de plástico con rapidez para que estén frescos y entregarlos a los vendedores de la misma zona de La Angostura para su comercialización.Mencionó que la época de frío les ayuda para la conservación del pescado, porque en temporada de verano tiene que invertir en hielo para mantener fresca la mercancía durante el tiempo que permanece en la lancha para su regreso al embarcadero y entrega.Por las tardes Baltazar se dedica a preparar sus sedales e hilo para una nueva pesca.En promedio cada pescador lanza de 25 a 30 tumbos o redes de 100 metros de largo. Después de algunos días de pesca por la tarde, limpian sus redes para que no se llenen de lama o moho, de lo contrario los peces no se acercan.El kilo de charal se lo pagan en 25 pesos, la mojarra entre 10 y 13 pesos y la carpa entre 15 y 20 pesos.Los pescadores tienen prohibido pescar con atarraya, que es un tipo de red redonda de gran tamaño con redes más cerradas, lo que ocasiona la pesca de crías más pequeñas que impide lleguen a su madurez y reproducción.Sin embargo, los pobladores comentaron que esto no ha sido respetado por la gente de otras comunidades que pescan ilegalmente con este tipo de red.Al menos en La Angostura la mayoría de los pescadores es gente adulta que tiene más de 15 años dedicada a esta actividad, las actuales generaciones han emigrado a los Estados Unidos u otros municipios aledaños para dedicarse a otros oficios.Además de pescar, otra fuente de trabajo para los habitantes es trabajar en los restaurantes que se ubican a la orilla de la laguna, así como en el servicio del recorrido en lancha por el lago.Todos los días, en punto de las siete de la mañana, César García Corona ya está en el embarcadero con sus compañeros de trabajo para salir a pescar.Comentó que no puede faltar ni un día a la laguna, pues la pesca es el único ingreso que tiene para mantener a sus tres hijas y su esposa.“Hay días buenos y malos, puedo sacar unos 150 pesos libres en un día, o 300 pesos pescando sólo en la mañana porque hay quienes regresan en la tarde, podríamos pescar más, pero el lirio no deja hacer mucho”.A la edad de siete años, entre lanchas y redes, César creció aprendiendo muy bien a pescar con caña, tumbo y línea (hilo).Anteriormente lo que pescaba era bueno para él como lo expresó, pero en la actualidad, con las responsabilidades que implica mantener una familia, dijo que no es suficiente lo que pesca.Mencionó que aun y cuando la actividad de la pesca tenga días buenos y malos, es lo que aprendió como oficio y le gusta hacerlo.