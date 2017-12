'Se inventan' sus domicilios los proveedores de Gobierno

Publicidad



“Andan con eso y pues nosotros no conocemos ninguna Úrsula, aquí es mio desde que mi jefe (padre) falleció y yo tengo mi papel de que es mio”, mencionó don José Soledad.



“Úrsula Candelaria Maldonado Ríos mexicana por nacimiento de padres mexicanos, originaria y vecina de Irapuato Guanajuato en donde nació el día séis de junio de 1989, soltera, con domicilia en calle Manzano número 71, localidad El Copal”, se asentó en el acta de asamblea la cual quedó inscrita el 15 de mayo del 2017.



“Pues casi no abren, la verdad no sabemos a que se dedican, solo que son abogados, la señora que les abre hay veces que solo viene en la tarde”, comentó el asistente de un consultorio médico.

, respondió molesto, propietario de la vivienda en la comunidad El Copal de Irapuato donde supuestamente vive la ex dueña y administradora única de la empresa, que estuvo como socia de la empresa contratada por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado a cargo depara colocar publicidad en diarios de Guanajuato por 4.6 millones de pesos, dio un domicilio donde nunca ha vivido.En la comunidad irapuatense El Copal, a ocho kilómetros del centro de la ciudad, sobre la carretera federal 45,y se muestran sorprendidos su habitantes cuándo se les pregunta por la “empresaria” y proveedora del Estado.del complejo de la Universidad de Guanajuato instalado en la orilla del pueblo, ya que muchos rentan cuartos a los alumnos.Aquí la mayoría de los apellidos de sus habitantes son Zúñiga o Puerta,, donde trabajan y quienes estudian.Jubilado de la Universidad de Guanajuato, donde trabajó hasta el año pasadose mostró preocupado porque hayan usado su domicilio personas ajenas a su familia, ya que teme lo puedan involucrar en algo ilegal.El 11 de septiembre del 2015 los socios de F.B.M. Comercializadora realizaron una asamblea general extraordinaria para informar quevendería sus acciones equivalentes a 25 mil pesos, además de renunciar a su cargo como administradora única. Las participaciones sociales las compró una persona de nombre. Del mismo modo la accionistapuso en venta sus acciones y las adquirióLa empresa fue constituida por Fernando Gilberto Balboa D´Argence y Michelle Mollinedo Chávez el 8 de febrero del 2011, aunque la asamblea donde salieron de la sociedad no está inscrita en el Registro de Comercio de Irapuato.La supuesta casa de Fernando Gilberto Balboa y Michelle Mollinedo en Villas de Irapuato, donde no los conocen.Fernando Gilberto Balboa y Michelle Mollinedo, socios fundadores de F.B.M Comercializadora aseguraron ante el notario público número 6 de Irapuato Fernando Ramos Alcocer que tenían su domicilio en un fraccionamiento residencial al poniente de la ciudad.Los empresarios se identificaron son su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y mencionaron que tenían su residencia en Paseo del Atardecer 2787 de Villas de Irapuato.acudió a este domicilio y una mujer que atendió por el interfón respondió que no los conocían y que la propiedad estaba habitada por sus actuales inquilinos desde hace un año y medio.“Aquí no viven, pero no se si hayan sido los que vivían antes, nosotros tenemos como un año y medio, pero no los conocemos”, aseguró la persona y colgó.La finca se encuentra junto a otras tres que son idénticas en su fachada en el cruce de Paseo del Atardecer y Paseo de las Flores.El despacho, domicilio fiscal de F.B.M. Comercializadora nadie de los vecinos conoce a sus ocupantes, ni siquiera la administración del edificio.El despacho 303 del Conjunto Florida en Irapuato, donde tampoco hay indicios de los proveedores.La puerta del despacho permanece cerrada y según algunos de los inquilinos acuden poco dos abogados y una mujer que tiene las funciones de recepcionista.Del mismo modo en la administración desconocen a los renteros, aunque¿El despacho 303 del edificio está ocupado?Sí.¿Quién lo ocupa, porque estoy buscando a F.B.M. Comercializadora?¿Algún nombre en específico?Fernando Balboa, Álvaro Walter, Úrsula Candelaria Maldonado o Michelle Mollinedo.No, no me suenan, ¿qué interior manejan?, ¿el 303?Sí, me dicen que son abogados.Sí, son dos, pero bueno. sé el nombre del dueño, es Julio César Maldonado.La torre de despachos donde hay varios consultorios médicos y oficinas de abogados, se ubica en el bulevar Escuela Médico Militar 88 de la colonia Las Reynas de Irapuato, justo en la esquina con la calle Sauce.