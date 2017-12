Mandan a su casa a Elba Esther, apoyará al PRI y a Nueva Alianza

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Y anoche mismo, el Partido(Panal), fundado por la ex líder del sindicato magisterial,Tras cuatro años y 10 meses de su captura,, la maestra Gordillo se irá a uno de sus departamentos, gracias a que la PGR retiró una impugnación que impedía que continuara su juicio en casa.La decisión de la PGR coincidió con el acuerdo del Panal,, para sumarse a la coalición que integra el PRI y el Partido Verde que se llamará:En cumplimiento a un amparo, elle concedió el beneficio a Gordillo y anoche le dio a la PGR un plazo de 24 horas --a partir de su notificación-- para que proponga las medidas de seguridad bajo las que estará resguardada en su domicilio.Aunque en la solicitud original Gordillo pidió irse a su departamento de 700 metros cuadrados en el Club de Golf Bosques de Santa Fe, será la PGR la que determine. De no aprobar el inmueble, la otra opción que ella ha ofrecido es un condominio de la calle Galileo, en Polanco.De 72 años de edad, la ex presidenta del sindicato magisterial más grande en América Latina fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el Aeropuerto Internacional de Toluca por una orden de aprehensión de delincuencia organizada y lavado de dinero.porque fue internada en una habitación de la clínica del Penal de Tepepan, para atenderse de sus padecimientos de salud.Anoche, losy tras la votación corearon: “¡Unidad, unidad!” y “¡turquesa, turquesa, de los pies a la cabeza”. El acuerdo se votó en Asamblea Extraordinaria del Consejo Nacional.