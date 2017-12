Muere alcoholizado

Publicidad

Elde un hombre fue hallado en lapública en San Francisco del Rincón; hasta el momento no ha sido identificado.Sobre la calle Francisco I. Madero esquina con Arroyo 3 Marías de la zona Centro, el cuerpo fue localizado porRefirieron que al ver al hombre recostado sobre lase acercaron para brindarle su ayuda, pero este no respondía.Por esta razón notificaron al 911, por lo que se movilizó a cuerpos de rescate para que le brindaran ayuda.Paramédicos se aproximaron hasta donde estaba el hombre para brindarle los primeros auxilios, sin embargo, ya no presentaba signos vitales.Por lo que se notificó a las autoridades correspondientes, y el lugar fue acordonado por elementos de Seguridad Ciudadana.El lugar de los hechos permaneció acordonado y cerrados los carriles hasta el arribo del Personal de Peritos así como de agentes del Ministerio Público.Más tarde arribó la unidad del Servicio Médico Forensepara el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la necropsia de ley.Se presume que la causa de muerte pudo ser por una congestión, ya que al acercarse al hombre tenía un penetrante olor a alcohol.