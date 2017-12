Planean para Celaya proyecto de movilidad

Publicidad

En las zonas que quedarán libres una vez que sea concluido else planea realizar un proyecto de movilidad en Celaya de más de 30 kilómetros.De inicio, la realización del estudio que arrojará resultados para dicha intención tendrá un, anunció el secretario de Obras Públicas del Estado, Arturo Durán Miranda.Además de la Secretaría, el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuto (IPLANEG), y el Instituto Municipal de Planeación y Estadística de Celaya (IMIPE) dirigirán el proyecto.“No puedo decir qué tipo deva a ser porque todo depende del análisis costo-beneficio. Sí se van a, por ejemplo para darle continuidad a la avenida 2 de Abril, porque no hay una vialidad norte-sur franca”, dijo el Secretario.“Tendría que ser una vía que convine ciclovías, paraderos de autobuses, integración de transporte urbano con los diferentes medios de transporte, todo esto nos lo va a dar el estudio. Es una oportunidad para rescatar con un sistema de movilidad diferente esos terrenos”.Agregó que cerca de 33 kilómetros donde actualmente hay vías quedarán en desuso una vez que se termine elEsto es, desde el Río Laja hasta el Eje Norponiente, y desde la planta Honda hasta la comunidad de San Juan de la Vega.Por otro lado, el funcionario señaló que las obras del Ferroférico se reiniciaron por parte de“Ya iniciaron con algunas actividades en la zona poniente, pegadas a lo que es el entronque al Aeropuerto. Es Ferromex directamente, es en ese punto y paralelamente van a estar arrancando en varios puntos”, comentó.“Tantocomoestán arrancando las acciones. Kansas no ha arrancado físicamente. Está haciendo el levantamiento del trazo, la liberación de vía. Ver cómo les entregó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los tramos de Ferroférico”, finalizó el Secretario de Obras en el Estado.