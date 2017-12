Van por Alcaldía 3 independientes

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hasta ayer, Javier Mendoza Márquez, Jorge Acuña Dávalos y Uriel Pineda Soto habían presentado ante el IEEG su carta de intención a ser aspirantes a candidatos independientes para la alcaldía de Celaya.El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato tiene como plazo hasta el sábado para recibir cartas de intención para aspirantes independientes para los 46 ayuntamientos de la entidad.Entrevistados por separado, los tres aspirantes a la alcaldía de Celaya se dijeron listos al dar el primer paso ante el órgano electoral y a la espera de oficializar su registro, el cual se les podría notificar la próxima semana.El IEEG pide a los aspirantes registrarse mediante una asociación civil, cuyo objeto social sea contender en el proceso electoral, abrir una cuenta bancaria para el manejo transparente de recursos y presentar la propuesta de planilla de su Ayuntamiento.El primero en presentar su carta de intención fue el ex alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez que con su plataforma ‘Todos Somos Celaya’ dijo ya trabaja “en favor de un mejor Celaya”.“Es un paso más que tenemos que dar en este proyecto muy sui generis y particular. No hemos tenido ninguna observación por parte del IEEG, estamos trabajando en la integración del equipo de trabajo que son personas comprometidas con el proyecto y con ideales que tenemos todos”, señaló Mendoza Márquez.Por su parte el ex director de la Policía Municipal, Jorge Acuña Dávalos presentó su carta encabezando su plataforma ‘Acuña por Celaya’ y mencionó que se encuentra conformando su grupo de auxiliares para comenzar a recabar firmas.“Es un paso muy importante, ya que estamos formalizando en términos legales la intención por participar, si bien la inquietud ya la traíamos en los últimos meses, realizando el registro formal anima a mucha gente que está inquieta en encontrar nuevas alternativas”, afirmó Acuña Dávalos.Mientras que el ingeniero biólogo Uriel Pineda Soto, con su plataforma ‘Celaya Independiente 2018’, señaló que ya cuenta con su lista de auxiliares para iniciar la recolección.“Es el primer paso de toda una serie de requisitos que nos pide la autoridad electoral pero ya estamos prácticamente cubriendo. Nuestra planilla está conformada por celayenses y tenemos un abanico de profesionistas con gran representatividad celayense”, dijo Pineda Soto.A partir del 24 de diciembre y hasta el 6 de febrero, los aspirantes independientes tendrán un lapso de 45 días para tener el reconocimiento ciudadano, es decir, recabar poco más de 11 mil firmas (electrónicas o en papel) que es el 3% del padrón electoral en Celaya.Los tres coincidieron en que en caso de ser aprobados sus registros, es viable recabar las más de 11 mil firmas para completar su registro a pesar de que se cruzan fechas vacacionales, afirmó que su financiamiento proviene de recursos personales y de los propios integrantes de su plataforma.