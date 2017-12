Antonio Chaurand Ciudadano ejemplar

Publicidad

A la edad de 87 años, falleció este jueves Antonio Chaurand Yépez, quien fuera Presidente Municipal de Celaya en la década de los sesenta.El ex político y empresario celayense se encontraba internado la semana pasada en un hospital de Guadalajara, sin embargo, pidió regresar a Celaya donde murió ayer por causas naturales.Ingeniero Químico de profesión por la UNAM, Chaurand Yépez nació el 3 de junio de 1930 en Celaya, y desde muy joven se interesó en la industria de la alimentación.Sin embargo, su pasión por servir a la gente lo llevó muy pronto a la vida política, ámbito que no desconocía ya que su padre José Chaurand Concha fue alcalde cuando él tenía 22 años.En 1958 fue regidor del Ayuntamiento encabezado por Jesús Gómez de la Cortina y en la siguiente administración fue alcalde de Celaya (1961 - 1963) convirtiéndose, a la edad de 31 años, en el Presidente Municipal más joven en la historia del municipio.“Fue todo menos químico”, era lo que siempre le decían sus familiares cuando recordaban la vida del hombre que “amó a Celaya y a México, a su pueblo y a toda la patria”, señalaron sus hijos.En mayo pasado, Héctor Gómez de la Cortina, colaborador de AM, le realizó una de sus últimas entrevistas para la elaboración de un libro.En dicha entrevista, Chaurand Yépez relató que en 1957 fue fundador del ‘Club 20-30’, a petición del Club Rotario de Celaya; formando un grupo de cerca de 50 jóvenes profesionistas que realizaron diversos programas sociales principalmente para el apoyo en las comunidades.“Cuando fuimos a iniciar algunos programas iban dentistas, médicos, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, de todo, con la mejor intención de ayudarles en lo que se pudiera, entre otros, el mejoramiento de su producción agrícola con el uso de semillas adecuadas”, comentó.A finales de la década de los 50, Chaurand Yépez desconocía la pobreza que se vivía en las comunidades de Celaya y gracias al trabajo social con el ‘Club 20-30’ se dio cuenta de los graves problemas sociales de la época.“Una de las formas para poder resolver esos problemas era a través de un poder político. De ahí surgió, con algunos amigos no solo del club sino de diferentes ámbitos, la idea de actuar para ver si podíamos llegar a la Presidencia Municipal”, externó.Su estrecha cercanía con el ex Gobernador del Estado, Agustín Arroyo Ch le permitió una amplía orientación sobre la política de la época.En medio de nueve precandidatos del Grupo Verde (grupo antecesor del PRI en Guanajuato) Chaurand Yépez se quedó con la candidatura y posteriormente llegó a la alcaldía.Como primer edil de la ciudad, que en ese entonces tenía menos de 100 mil habitantes, se construyeron 150 aulas para impartir clases en comunidades; le tocó lidiar con las manifestaciones que se oponían a la construcción del Bulevar Adolfo López Mateos, además del control de grupos criminales en comunidades especialmente en San Juan de la Vega.“Me tocó la posibilidad de tener esa posición (ser alcalde) que fue maravilloso porque creo que pudimos servir a mucha gente”, señalaba con orgullo.El Ingeniero Chaurand, como era conocido por todos sus amigos, tenía la firme convicción de crear un centro artístico en la ciudad y convirtió la cárcel municipal en la actual Casa de la Cultura.Más de tres décadas después, regresó a la administración municipal para encabezar la dirección de dicho centro cultural, formando una mancuerna con el actual cronista municipal, Fernando Amate.De 1998 a 2000 impulsó la creación del Jardín del Arte en el que ahora se le conoce como el Anexo de dicha institución, ya que en ese tiempo era propiedad de empresarios zapateros.“Fue un hombre muy honesto, muy probo, fue un hombre que era muy sencillo en su trato y con una gran educación”, señaló Fernando Amate.A don Antonio Chaurand Yépez le sobreviven sus ocho hijos y su actual esposa Martha Sales con quien llevaba 15 años de matrimonio.“A su familia nos dejó un extraordinario ejemplo de amor por su familia, su ciudad y su patria. Nos deja un legado y compromiso que exige a nuestras conciencias cumplir con cabalidad en su nombre”, señaló su hijo Antonio Chaurand Sorzano, actual director del Sismacc.Sus restos fueron velados anoche en la funeraria San Rafael y a las 11 de la mañana de este viernes se realizará una misa en su memoria en el Templo del Carmen.



Descanse en Paz.