"La constancia y la persistencia también nos dice mucho si alguien es comprador compulsivo, si está comprando dos o tres veces a la semana y, además, lo hace muy seguido, entonces ya es un problema", detalla la especialista de NEUROingenia.

Llegan las fiestas decembrinas y entre intercambios,Erika Proal, doctora en psiquiatría y neurociencia cognitiva, explica que hay dos tipos de compradores compulsivos: los que lo hacen por placer y los patológicos.El primero responde a un sistema de recompensa a nivel cerebral similar a lo que produce comer un chocolate o hacer ejercicio; sin embargo, el otro es incontrolable (incluso ya no buscan objetos útiles o necesarios) y manifiestan ansiedad.Al respecto, Karla Hernández, también neurosicóloga de dicha clínica, explica que ese tipo de problema tiende a responder a la necesidad de llenar sentimientos de soledad y hasta autogenerar una supuesta sensación de cariño.Incluso, en épocas como la Navidad, aumenta por la cultura de la recompensa y el marketing.Como en otras adicciones,Ante ello, se deben buscar opciones para tratar la ansiedad y compulsión, desde técnicas de respiración y relajación, hasta terapias.-Adquieres cosas más de una vez por semana.-Siempre sales con más cosas de las que habías planeado.-Tienes dinero y sólo piensas en gastarlo. No ahorras.-Sumas deudas por hacer shopping sin tener los recursos.-Escondes las compras para que no te juzguen.-Elabora una lista de lo que realmente necesitas.-Planea las compras con anticipación-Contempla un presupuesto máximo para cada obsequio-No compres cuando estés triste o sólo para elevar tu estado de ánimo.-Sé realista y no creas que si gastas en exceso, podrás reponerte.