España podría no estar en el Mundial 2018

La participación de la selección española en el próximo Mundial de Rusia 2018 corre un serio riesgo.La Federación Española de Fútbol (FEF) ha recibido una severa carta de la FIFA en la que le advierte de que las injerencias del Gobierno español pueden determinar su suspensión como miembro asociado y, por tanto, la expulsión de todas las competiciones en las que participa. Esto supondría la exclusión de España de la cita mundialista.Ha sido la propuesta de repetición de las elecciones a la presidencia federativa celebradas el pasado mes de mayo promovida por el Consejo Superior de Deportes (CSD) la que ha generado esta dura advertencia de la FIFA a España. Recientemente, el CSD presentó ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) un recurso de revisión que no solo fue admitido por el citado tribunal.Basada en las escuchas de la Operación Soule, el TAD también emitió una resolución favorable a la repetición de todo el proceso electoral que fue enviada al Consejo de Estado, el órgano que debe decidir en última instancia si hay o no nuevas elecciones. Con anterioridad, el TAD había rechazado la impugnación realizada por Jorge Pérez.Para la FIFA, la posición del CSD es una intromisión gubernamental que pone en riesgo la autonomía de la Federación y supone una grave violación de sus propios estatutos, lo que daría lugar a la suspensión. “Cada miembro debe administrar sus asuntos de forma independiente y asegurarse de que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos”, recogen los estatutos de la FIFA en su artículo 13.