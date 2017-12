Publicidad



"Que si son letras explícitas la culpa la tiene el reguetón, que si es violencia de género hacia la mujer, es porque lo canta un reguetonero. Si esto tiene un mensaje de confrontación, es algo que se está haciendo mal y no quiero ser parte de ello, pinto mi raya", expresó la colombiana.

LA [email protected] Una publicación compartida de KAROL G (@karolg) el 13 de Dic de 2017 a la(s) 3:03 PST

Una publicación compartida de KAROL G (@karolg) el 6 de Dic de 2017 a la(s) 10:45 PST

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque la moda entre los reguetoneros son los dimes y diretes musicales, la exponentey la juventud, porque los fans no deberían ver cómoLa "tiradera" es un estilo de reacciones hostiles musicalizadas y esto, para Karol es una parte del reguetón que no aprueba.Karol, quien se presentará hoy en la Sala Corona de la Ciudad de México, reafirmó que los ídolos deben llevar un mensaje a la sociedad, "y los problemas entre ellos se resuelven de manera privada".Por eso, más que hacer música que divida, ella opta por un género dondepero que también se canten las cosas como son, no con una doble moral."Si hay una balada ‘Simplemente amigos’ se aplaude, si se habla de infidelidad en el reguetón, somos lo peor, la música no debe discriminar, sólo se habla desde un punto de vista diferente", indicó.Karol promueve el sencilloSobre esta colaboración mencionó que incursionó en el estilo del criticado trap, pero fue de una manera distinta, con respeto a su sensualidad.